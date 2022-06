Diego Arrabal declara la guerra a Carmen Borrego y amenaza con desvelar un delito grabado

Desahuciado de Viva la vida, el paparazzi Diego Arrabal contraataca desde su canal. Tras unas imágenes procedentes de su agencia fotográfica que mostraban a Carmen Borrego comprando un bolso de imitación en un top manta de Canarias y la airada respuesta de ésta, Arrabal amenaza con airear todo lo que realmente no quiere oír la hija de María Teresa Campos.

En las imágenes Borrego compraba por apenas 30 euros -y regateando- un bolso de imitación cuyo precio real superaría los 1.000. La repercusión de las imágenes y la burla que provocaron finalmente llevaron a la hija de María Teresa Campos a negar la mayor y criticar a Diego Arrabal.

"Dejas por mentiroso no solo a mí sino a una revista y una agencia de prensa, estás jugando con la credibilidad", dijo Arrabal, que a continuación formuló su amenaza: "Sabes que tengo el vídeo de cuando se hicieron las fotos tuyas comprando ese bolso", dijo, amagando con publicar las imágenes de la discordia.

El paparazzi anunció también que este miércoles la madre de Carmen, María Teresa Campos, era entrevistada por quien ha resultado ser su mayor "verdugo", el colaborador de Sálvame Kiko Hernández.

Arrabal acusó a Carmen Borrego de un delito de receptación al comprar este falso Christian Dior, colaborando "con el responsable de un delito contra el orden socioeconómico", relató.

En su canal de Youtube dijo a Carmen Borrego que "te crees que esto es un juego y te vamos a reír las gracias. Me tienes hasta los mismísimos. Yo intento no hacer sangre con lo tuyo pero todo esto me da entre pena y asco. Tú sabes mejor que nadie cómo funciona este negocio".