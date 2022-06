La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Alaska para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el último avance en los procesos judiciales contra La Fábrica de la Tele, en este caso de la mano de la demanda admitida a trámite por la Audiencia Provincial e interpuesta por Rocío Flores por exhibir en horario de máxima audiencia datos de una sentencia de cuando era menor de edad.

Unos momentos de lo más polémicos de Contar la verdad para seguir viva en los que su madre se situaba como víctima de las agresiones de la joven, que finalmente acabó yendo a vivir con su padre Antonio David, y que resultaron ya en su momento de lo más polémicos. Tanto que incluso la propia productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid decidió editar de nuevo y recortar el metraje, sin que hayan llegado a evitar la demanda de Rocío Flores.

Una demanda que se añade a la operación Deluxe ahora en curso, al juicio de Paz Padilla o el de Chayo Mohedano, en añadidura al de Antonio David Flores contra María Patiño. La subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, añadió incluso otra posibilidad que se ha barajado pero de momento no se ha producido, y es que en el mismo docudrama "alguien de la parte de Rocío Carrasco sacó documentos sobre su hijo David Flores. Y alguien lanzó la posibilidad de que demandaran también por eso".

Otra duda que surge de la información publicada el martes sobre el proceso judicial de Rocío Flores es por qué demanda a La Fábrica de la Tele pero no a su madre. Según Isabel González, "no demanda a su madre por motivos sentimentales y también prácticos. No querría en ningún caso perjudicar a su madre, según me apuntan".

Una decisión que, en todo caso, manifiesta "la coherencia de esta chica que todo el tiempo reclama cariño pero que nunca ha contado lo que ocurrió en esa casa", se dijo en la crónica rosa de esRadio.