Victoria Federica se va de copas con su exnovio Gonzalo Caballero

Hace menos de un mes que Victoria Federica rompió con su novio, el dj Jorge Bárcenas, y está superando la ruptura con una intensa vida social. La hija de la infanta Elena se ha dejado ver en La Maestranza de Sevilla, disfrutando de alocadas noches por Madrid y sobre todo en la plaza de toros de Las Ventas, donde no se ha perdido casi ninguna jornada de la Feria de San Isidro.

El sábado pasado no se perdió el regreso a los ruedos del madrileño Gonzalo Caballero, que además de uno de sus grandes amigos, es su exnovio. La sobrina de Felipe VI y el torero rompieron a finales de 2019 pero guardan una buena amistad, prueba de ella su última cita del pasado martes, de la que dejaron cuenta en las redes sociales.

Victoria Federica subió una foto a su perfil de Instagram en la que aparece sonriente y relajada tomando una copa con Gonzalo, que actualmente tendría una relación con Julieta Hernández, a pesar de que hace tiempo que no se les ve juntos. Tras la cita, Victoria acudió a un evento de la firma Off-White en la capital donde se encontró con rostros conocidos como Alba Martín, hija de Vicky Martín Berrocal.

El pasado marzo, durante la Gala de San Isidro 2022, Caballero no dudó en elogiar a su amiga. "Es una niña maravillosa", dijo ante la prensa, levantando todo tipo de rumores. No es la primera vez que lo dice, ya que los elogios a su ex han sido constantes a pesar de que su relación no funcionara. "Tiene unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorara de ella. Tiene un corazón único, solo hay que ver cómo se preocupa por sus amigos. No queda gente así hoy en día", contó a la revista ¡Hola!

"He estado saliendo con ella unos meses, pero tomé la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", dijo en la citada publicación. ¿Es el momento de una segunda oportunidad?