Inesperado gesto conciliador de Rocío Flores con su madre: "Le agradezco que nos ahorrase el sufrimiento"

Rocío Flores no ha podido contener las lágrimas al recordar a su abuela Rocío Jurado durante su participación en Ya son las ocho. Este miércoles se cumplieron 16 años del fallecimiento de la artista, una muerte que supuso un antes y un después en la familia Mohedano-Carrasco, algo que según su nieta nunca habría ocurrido de seguir viva: "Todo sería distinto si ella estuviese", dijo Rocío Flores completamente rota.

Y es que tras la muerte de 'la más grande' el 1 de junio de 2006, hubo una fractura irreparable entre los miembros de su familia, motivada principalmente por la repartición de la herencia. Por un lado, Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac, y por otro, el resto de la familia, que no vieron con buenos ojos la ambición desmedida de la heredera universal, que acabó rechazando cualquier tipo de acuerdo y contacto con ellos. Una ruptura que según Rocío Flores, nunca hubiese ocurrido de seguir viva su abuela: "Ella mantenía todos unidos".

Rocío Flores también ha recordado lo complicados que fueron los meses que la artista estuvo ingresada en Houston recibiendo tratamiento contra el cáncer: "En la etapa en la que estaba muy enferma, cuando se fue a Houston, esa parte se la agradezco a mi madre, el ahorrarnos verla malita. Ya estaba muy enferma", dijo la tertuliana, sorprendiendo a sus compañeros por las palabras sobre su madre, con la que no mantiene relación desde hace años. "Todo hubiera sido distinto si mi abuela siguiera viva, nada de esto hubiera pasado", dijo muy emocionada. Un gesto conciliador con su madre que no acabó ahí ya que también reconoció que si su abuela viviese, tendría relación con su madre: "No sé si tendría relación con ella, seguro que sí, porque mi abuela siempre llevaba por bandera la unión de su familia".

La hija de Rocío Carrasco no quiso ahondar en el tema de su madre y se concentró en recordar la figura de su abuela y los buenos momentos que pasaron juntas: ""Para mí, toda mi infancia equivale estar al lado de mi abuela, he pasado todo ese tiempo con ella en esa casa de Montealto. (...) Tanto para mí como para David, ha sido la persona más importante que hemos tenido".