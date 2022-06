Pepe Navarro en la entrada del juzgado: "Ivonne Reyes ha entrando temblando, ¿verdad?"

Pepe Navarro e Ivonne Reyes se han vuelto a ver las caras en los juzgados tras la demanda por presunto acoso y amenazas del periodista, que llamó al programa Viva la vida para proferir insultos contra la venezolana y otra expareja, Vanesa Martín.

La cita ha tenido lugar el jueves en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde Pepe Navarro ha llegado en compañía de su abogado atacando a Ivonne Reyes: "Aquí está el circo. Es lo que le gusta a esta chica, el circo", recoge la revista Semana.

Navarro, al contrario que Reyes, que se parapetó nerviosa tras unas gafas de sol y la mascarilla, se paró a conversar con los periodistas e ironizó con el miedo de la venezolana: "Ha entrado temblando ¿verdad?", pidiendo además que tras el juicio "se le vaya el miedo".

"Ella siempre está contenta", dijo sobre su empareja, cuya relación él mismo ha puesto en duda en recientes declaraciones al igual que su paternidad con el hijo de Ivonne Reyes, reconocida en los juzgados y que sigue negando.

Por su parte Ivonne Reyes, mucho más tensa, explicó que estaba "un poco nerviosa. Por fin me pueden escuchar después de no sé… treinta denuncias, no sé cuántas".

Ivonne Reyes | Contacto Photo

A la salida, Navarro volvió a pararse ante las cámaras para detallar la maniobra de sus abogados. "La Fiscal pide mi absolución, considera que no se ha cometido ningún delito y ya está".

Por su parte, Ivonne Reyes hizo lo mismo considerando un éxito el "haber llegado" hasta los tribunales. "No sé qué pasará mañana, si le condenarán o no, pero la verdad es que es un gran paso. Para mí es un gran paso por lo menos que me escuchen".

En la memoria reciente la violenta irrupción telefónica de Navarro en Viva la vida que tenía a Ivonne Reyes en plató explicando una vez más su tensa situación con Navarro, que se niega a asumir la paternidad de su hijo, y Vanesa Martín, empareja con una sentencia más bien poco favorable al periodista por malos tratos. Contra ambas tuvo malas palabras acusándolas de "farsantes", entre otras palabras.