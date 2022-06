Nuevos problemas se suman para la productora La fábrica de la tele, capitaneada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo. La empresa detrás de programas de éxito en Telecinco como Sálvame, Deluxe o Socialité, está inmersa en varios procesos judiciales, entre ellos la investigación por la llamada Operación Deluxe, el juicio pendiente con Andrés Fernández, marido de Rosario Mohedano por revelación de secretos, e indirectamente un conflicto laboral con Paz Padilla por despido improcedente. Tal y como adelantó hace unos días el diario El Mundo, Rocío Flores también sentará en el banquillo a Madrid y Cornejo por difundir en horario de máxima audiencia una sentencia suya de cuando era menor en el documental de su madre, Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva.

La hija de Antonio David Flores decidió denunciar a los productores por mostrar la documentación relativa a menores de forma "sesgada y manipulada" con la única intención de "generar odio" en la audiencia y acabar con su reputación. Según ha desvelado el propio Antonio David Flores en su último directo de Youtube, la publicación de estos documentos ha destruido la imagen de su hija y le ha causado un daño "irreparable".

El exguardia civil ha recordado a los responsables de La fábrica de la tele, que España "es un estado de derecho que establece una garantías muy amplias". Lo que se ha estado viviendo durante estos meses en los programas de la productora ha sido un "desprecio continuado" hacia el estado de derecho creyendo que era imposible que acabasen sentados frente a un juez: "Se creían impunes".

Durante 14 meses en los programas de la citada productora, así como en otros como Viva la vida, se han emitido de forma continuada documentos de carácter privado, así como documentos médicos, de forma sesgada y manipulada, con el conocimiento de Óscar Cornejo, Adrián Madrid, y Raúl Prieto (director del programa presentado por Emma García), "de que estaban faltando a la verdad".

Rocío decide entonces denunciar a estas personas y llevarlos un juzgado para que fuese la justicia la que decidiese si era legal lo que habían hecho. En su momento, en esa denuncia en el juzgado de primera instancia número 38 de Madrid, el juez no lo vio claro, no ve indicios de criminalidad, por lo que decide hacer un sobreseimiento del caso. No obstante, el magistrado recomendó a la joven que usase la vía civil. Ella tenía claro que el daño que le habían ocasionado esos directores debía ser considerado delito penal y ser juzgado como tal.

El abogado de Antonio David Flores, Iván Hernández, decide entonces preparar un recurso y presentarlo ante la Audiencia Provincial donde le dicen que, efectivamente, hay indicios racionales de criminalidad bajo un delito de revelación de secretos y que automáticamente sentará en el banquillo a Adrián Madrid y Óscar Cornejo.

De la misma forma, Rocío Flores ha emprendido acciones legales contra Vanitatis, primer medio que filtró toda la información relativa a la sentencia de cuando era menor, y Viva la vida (Cuarzo producciones), así como a su director y varios colaboradores. Al igual que en caso anterior, el juez de primera instancia hace un sobreseimiento de la denuncia, que más tarde fue aceptada en la Audiencia Provincial.