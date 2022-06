Anabel Pantoja destroza a Omar 'el negro' con una carta donde desvela sus sentimientos

La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira avanza a pasos agigantados en Supervivientes 2022. Lo concursantes cada día estar más cerca y ya no dudan a la hora de hablar frente a las cámaras de lo que sienten el uno hacia el otro. De hecho, esta semana ha sido decisiva entre ellos ya que Anabel Pantoja ha confesado en una carta sus verdaderos sentimientos. Una misiva que destrozará a Omar Sánchez 'el negro', su ex marido, al que hasta hace poco decía querer y con el que se había planteado volver tras el concurso.

En la citada carta de amor, Anabel explica a Yulen cuáles son sus sentimientos y le dice entre otras cosas que es "su todo". "Me falta ese pedacito, ese pilar, ese todo", escribe refiriéndose a su compañero, del que ha estado separada durante unos días al estar en grupos diferentes. "Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Has hecho que vuelva a sonreír. Un beso mi príncipe", continuaba el extenso texto.

Yulen se mostró muy emocionado con el detalle de su compañera y aseguró que "nunca se ha encontrado con una mujer así en su vida": "Es única". Ya en la 'palapa', el esgrimista reiteró sus palabras, al igual que Anabel: "No he conocido a nadie como él. A gente importante sí, pero como él no (…) Es mi pilar. Un niño que ha conseguido que vuelva a sonreír, que confíe en mi misma y ha hecho que tenga ganas de seguir en el concurso. Tengo muchas ganas de estar con él. Yo tengo muchas inseguridades y nunca pensé que alguien como él se fijara en mi con todos los bombones que hay y que cuente conmigo en su vida", explicó la superviviente a Jorge Javier Vázquez.

Unas palabras que sin duda dolerán mucho a Omar Sánchez, el que hasta hace poco era el gran amor de su vida, que este fin de semana podrá dar su versión en Sábado Deluxe. El canario se sentará por primera vez en el plató de Telecinco para hablar sobre su separación de la sobrina de Isabel Pantoja y cómo está viviendo su nueva relación con Yulen.