Antonio David responde a la gran incógnita: ¿por qué no ha demandado a Rocío Carrasco?

Antonio David Flores ha contestado al fin a una de las grandes preguntas que siempre le han realizado sus seguidores: por qué no ha tomado medidas legales contra Rocío Carrasco después de las graves acusaciones que vertió en su contra en la docuserie, Rocío: contar la verdad para seguir viva. En esos capítulos, la hija de Rocío Jurado acusó directamente de "maltratador" al padre de sus hijos, a pesar de no hay un sentencia judicial que así lo contemple.

El exguardia civil ha vuelto a utilizar su canal de Youtube para explicar todas las cuestiones relativas a los procesos judiciales que su familia tiene contra La fábrica de la tele, productora que durante meses se ha "ensañado" contra todos sus miembros. Entre otros asuntos, ha detallado como su hija, Rocío Flores, ha conseguido sentar en el banquillo a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de La fábrica de la tele, por difundir en horario de máxima audiencia una sentencia de cuando aún era menor, así como documentos y expedientes sanitarios de la misma época.

Una difusión, según el propio Antonio David, realizada de manera "sesgada y manipulada", con la única intención de "generar odio" en la audiencia y acabar con la reputación de su hija. Durante 14 meses en los programas de la citada productora, así como en otros como Viva la vida, se han emitido de forma continuada documentos de carácter privado, así como documentos médicos, de forma sesgada y manipulada, con el conocimiento de Óscar Cornejo, Adrián Madrid, y Raúl Prieto (director del programa presentado por Emma García), "de que estaban faltando a la verdad".

¿Demandará a Rocío Carrasco?

El youtuber también ha hablado sobre el motivo por el que ni él ni su hija han tomado medidas legales contra Rocío Carrasco. En el caso de Rocío Flores serían motivos emocionales los que impedirían sentar a su madre en un banquillo, en el caso de Antonio David, podría obedecer a una estrategia: "Nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos", reconoce en su último directo. "Eso no significa que el día de mañana no lo vaya hacer", advierte.

Cree que "el que acusa" es el que tiene que "demostrar la culpabilidad": "Sigo esperando esa acusación y que se demuestre que yo soy culpable del delito de violencia del cuál se me acusa públicamente durante meses y en horario de máxima audiencia". Antonio David asegura que no tiene miedo a una futura reapertura del caso: "Sigo esperando la reapertura después de su sobreseimiento. Recuerdo a esta gente, que ni siquiera se me llevó a juicio porque no se pudo demostrar nada".

También contesta a los seguidores que cuestionan que no haya tomado acciones legales contra Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, las dos caras más visibles de La fábrica de la tele: "Van a llegar", asegura, añadiendo que en "estos temas hay tener paciencia": "La justicia tiene que poner a esta organización criminal y a sus secuaces en su sitio. Que los veamos donde tienen que estar, declarando por los delitos que han cometido y esa forma tan lamentable que han tenido de saltarse el estado de derecho".