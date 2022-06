Mediaset da la espalda a la nueva docuserie de Rociíto: no se verá completa en Telecinco

La cadena ha decidido estrenar En el nombre de Rocío, nueva temporada de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, en su plataforma de pago MiTele Plus. En ella se narraría el regreso de la hija de ‘la más grande’ a Chipiona, destapando documentos y diarios privados de su madre para enterrar y volver a desprestigiar a los Mohedano.

Para la promoción de la nueva temporada, emitida después del éxito de audiencia (no tanto de crítica) de su primera parte, Rocío viajó a Chipiona por primera vez en mucho tiempo, dispuesta a anunciar lo que estaba por venir. La intención de Rociíto y La Fábrica de la Tele era clara: después de destruir la imagen pública de Antonio David Flores en la primera y polémica temporada, cobrarse una nueva y ansiada venganza en la figura del torero Ortega Cano, objetivo principal sin tampoco desdeñar el resto de los Ortega y Mohedano.

Hace unas horas Mediaset España ha emitido un comunicado en el que anuncia la decisión final que ha tomado con respecto a la emisión del documental: no se verá completa en Telecinco. Y es que son muchas las voces que durante meses han asegurado que los responsables de la cadena no están contentos con el resultado final de la misma y no confían en que vuelva a repetir el éxito.

También se baraja la opción de que la cadena quiera evitar demandas y haya decidido ‘blanquear’ el documental eliminando las partes más polémicas y restando así todo su atractivo. El espacio ya había sufrido retrasos en numerosas ocasiones y presumiblemente reelaborado ante las iniciativas judiciales tomadas por la familia Ortega Cano. Gloria Camila pidió al juez conocer los documentos manejados por su hermana Rocío Carrasco, momento en el cual comenzaron las dificultades para un programa que tenía que haber empezado a primeros de otoño.

Esto demuestra que con el paso de los meses el efecto 'Rociíto' se ha ido diluyendo y ya no es un reclamo para la audiencia. Es más, muchos señalan la emisión de su docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, como el detonante de la caída de audiencia que ha sufrido Telecinco en los últimos meses, siendo superada por Antena 3 después de años de liderazgo.

Así definen la nueva tanda de episodios

"Un ‘templo’ inmenso construido con los 18 contenedores que guardaban los objetos personales y la documentación de ‘la más grande’ arropa a una fuerte y renovada Rocío Carrasco en su relato, cuyo punto de partida es el 1 de junio de 2006, cuando muere Rocío Jurado dejando un vacío enorme y una herencia compleja que lo cambiaba todo, porque lo que pasó tras la lectura del testamento la obligaba a revisar todas las relaciones familiares, desde el principio", reza el comunicado de Mediaset.

"A lo largo de todas las entregas, en este imponente y sobrio escenario en el que Rocío Jurado está de manera omnipresente, Rocío cumple su deseo de homenajear y honrar la figura de su madre. Y a través de más de un centenar de horas de grabación; una veintena de testimonios de familiares, amigos y periodistas y decenas de cajas con documentación inédita, se compone el mayor ejercicio biográfico de la cantante hasta la fecha, haciendo aún más grande su leyenda como artista y como mujer", concluye.