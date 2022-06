Edgar Vittorino: "Estoy muy feliz viviendo en España"

Edgar Vittorino fue uno de los invitados que asistió para apoyar la moda de su país, Colombia, organizado por El Corte inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá en su segunda edición. "Estoy muy feliz viviendo en España, en concreto en Madrid, una ciudad que me gusta mucho. Aparte de vivir en mi país he vivido en Nueva York y ahora me he comparado un pisito en Madrid y estoy encantado, porque he hecho buenas amistades con mis compañeros de la ultima en la que he trabajado.

"Dentro de poco se va a estrenar la segunda parte de Desparecidos, en la que represento a uno de los personajes principales, Rubén Ramallo. Espero que guste mucho, y el 15 de este mes de junio, se estrena la última película de Daniel Calparsoro , que se llama Centauro, en la hago un papel de malo, como sabes no es la primera vez que tengo que ser el malo de la película (risas)". Así me contó.

El actor, aparte de estar afincado en nuestro país y pagando sus impuestos, como quiso dejar claro, también ha encontrado a alguien que ha tenido su corazón ocupado. "Es una chica gallega, hemos estado juntos 4 años, aunque en este momento estamos atravesando una crisis y espero que sea algo pasajero. A mí en un futuro me gustaría ser padre. Me gustaría echar raíces en España, y de verdad pienso que esta mujer de la que te he hablado es increíble, habrá que esperar un tiempo y ver que ocurre", confesó.

En España le gustaría trabajar de nuevo con Isabel Coixet. "Me llevé muy bien con ella, aparte de Almodóvar hay muchos directores jóvenes nuevos, como la película de Luis Quilez, Bajo Cero, que es prácticamente novel, y ha sido un placer trabajar con él".