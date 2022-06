Giro de timón de Isabel Pantoja: llega a un acuerdo económico con un empresario

Tras su etapa de enorme éxito en Latinoamérica Isabel Pantoja asiste satisfecha a un ansiado revulsivo, al menos sobre los escenarios. Ya de vuelta en España tras un baño de masas que ciertamente necesitaba, en lo anímico y lo profesional, la tonadillera se dispone a atar cabos sueltos con el dinero obtenido.

Según Paloma García Pelayo, Pantoja habría llegado a un "acuerdo con un empresario que le dejó dinero para pagar las deudas de la casa de Marbella", en concreto una cantidad que ascendería a los 100.000 euros con este empresario.

Un pago que llega "después de la denuncia que le hizo el empresario que le prestó dinero para pagar el IVA de la casa de Marbella. Este verano se celebraba la primera vista pero finalmente ha llegado a un acuerdo y le ha pagado 100.000 euros. Es la primera vez que sabemos que paga una de sus deudas", contó Pelayo.

Una demostración de que la cantante está intentando solucionar a toda costa sus acuciantes problemas con Hacienda y que su intención es utilizar el dinero de la gira por Latinoamérica para llevarlo a cabo.

Lo que sí ha confirmado Isa Pantoja, que estaba presente en el plató, es que la deuda no ha sido usada para pagar los 80.000 euros que presuntamente debe a Loli la quiosquera. "No puedo decir nada… me da mucha pena, espero que se resuelva por la vía que ella ha escogido".