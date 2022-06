Patricia Cerezo ha concedido este miércoles una entrevista a la revista Lecturas en la que habla abiertamente sobre cómo está viviendo los 50 años después de divorciarse del presentador Ramón García. En ella explica cómo ha reconducido su vida, tanto personal como profesionalmente. De hecho, ha abierto su propia agencia de comunicación y ha retomado su labor en televisión, esta vez como colaboradora y, aunque el divorcio ha sido complicado, ella ha sabido encontrarle la parte positiva.

Lo cierto es que durante los últimos años Patricia Cerezo ha sido conocida por ser la mujer de Ramón García, algo que tras el divorcio, supone una liberación para ella: "He renacido", dice en la revista. La empresaria deja claro que "el otro rol" lo ejerció encantada pero ahora se siente como una mujer nueva: "Fui la eterna consorte". De esta forma confiesa que pese a que no le molestaba "ese papel", tenía ganas de "resurgir".

"El era un apersona muy mediática. Quisimos tener privacidad e intimidad por nuestras hijas y la única manera era tener una vida tranquila y un perfil mediático bajo", confiesa. "Ahora Ramón está en una etapa más tranquila, pero antes no podía ni pisar la calle. Fue una decisión meditada y acertada", añade. No obstante, no se arrepiente "de nada" a pesar de que agradezca "la rutina" que está viviendo ahora.

Patricia cuenta orgullosa que está "en un momento reinvención", "encantada": "La gente termina estudios o formación y se pone a trabajar y va siguiendo una trayectoria profesional a la vez que personal (…) mi trayectoria profesional comienza con 50 años recién cumplidos después de haber llevado media vida de otra manera diferente". Concluya la entrevista con una reflexión sobre su nueva vida: "No te niego que me da vértigo. Me toca demostrar quién soy después de haber apostado tantos años por una familia, algo de lo que no me arrepiento nada (...) Kiko (su nueva pareja) es junto a mi padre quienes más han creído en mi", dice en una clara indirecta hacia su exmarido.

Según apunta La Razón, a Ramón no le han gustado esas palabras, "porque considera que no vienen a cuento a estas alturas de la vida, entre otras cosas porque, tras romper, llegaron al acuerdo de no alimentar rencillas del pasado". Y es que mientras Cerezo ha rehecho su vida amorosa y ha encarrilado su vida, Ramón es un hombre separado y sin compromiso. "Lleva una existencia muy discreta, algo habitual en él", señala el citado medio.