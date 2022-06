Ana María Aldón agota a Emma García: "¡Que te estoy hablando, coño!"

En medio de una inminente tormenta familiar en el seno de la familia de Ortega Cano, con rumores de ruptura con Ana María Aldón campando libres y el inminente estreno del docudrama de Rocío Carrasco, en el que la heredera universal ya ha advertido que irá en contra de la familia, los acontecimientos y episodios de nerviosismo se suceden ante las cámaras.

Eso ocurrió este domingo en Viva la vida, donde la presentadora Emma García tuvo que parar en seco a una nerviosa Ana María Aldón decidida a no contestar absolutamente nada pese a su condición de invitada y colaboradora.

Tanta fue la tensión acumulada que incluso la habitualmente tranquila Emma García acabó saltando y arremetiendo contra la mujer de Ortega Cano, abiertamente hostil contra sus compañeros de programa.

"¿Tienes pocas ganas de escuchar?", espetó Emma García a una sorprendida Ana María Aldón. "Yo te preguntaba, pero tú no me escuchabas, pero sí oías por lo bajini a Isabel Rábago. Y dije: 'mírala, qué tía’", dijo, ajustando cuentas con acontecimientos de la semana pasada.

Ella, sin embargo, no escuchaba y una vez se vio incapaz de dirigir la conversación, la paciencia de la presentadora se agotó. "¡Ana María, que estoy hablando, coño! ¡Joder! Que también quiero que me escuches... Estoy sacándole la cara y pasa de mí y se me pone a hablar".

En todo caso, se trata de una demostración más de que la diseñadora parece haber agotado la paciencia del programa y sus integrantes, con Ana María manteniendo una actitud hostil y poco colaborativa con los colaboradores. ¿Cuando el río suena, agua lleva?