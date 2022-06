La periodista Miryam Romero, presentadora de los primeros informativos de Antena 3, murió el domingo a la edad de 59 años. Fue una afectada Mónica Carrillo, que no pudo contener las lágrimas, la encargada de recordar a Romero y también a otra compañera de informativos, la productora Inmaculada Salvador, también fallecida prematuramente.

También lo hicieron desde esRadio Luis Herrero y Federico Jiménez Losantos, que acompañaron a Romero en su trayectoria por esos primeros informativos de la naciente cadena privada.

Trabajamos "codo con codo los dos y deja un rastro en tu vida. Hay personas que lo dejan y personas que no. Miryam era una de esas personas", dijo un afectado Luis Herrero junto a Federico Jiménez Losantos, que también trabajó con la periodista. Todo fue -explicó Herrero- en "el momento de la inauguración terrible de los informativos, donde todo salía mal y había que tomarlo con sentido del humor sin tener experiencia previa en televisión, era un choque de culturas profesionales".

Hacer un informativo en una cadena que nacía tenía algo de "romántico, improvisado y estúpido". "Y en ese mundo tan turbulento que probablemente no trascendía afuera, Miryam era algo a lo que agarrarte, porque tenía profesionalidad y las ideas claras. No perdía nunca la calma, sabía lo que tenía que hacer y lo hacía", rememoró Herrero con afecto, rematando que "Miryam para mí ha sido de las mejores compañeras de trabajo que he tenido, jamás".

Jiménez Losantos fue en la misma dirección, recordando a una persona que "no era vanidosa" -rechazó, incluso, la oferta de ser chica Hermida-. "Comer con Miryam tras hacer el telediario era un momento de relajación absoluta. Adelantaba con humor lo del día siguiente. Luis inventó allí lo del pincho de tortilla y caña. Yo entonces ya recurría a la Virgen del Tremedal. Y funcionó en momentos dramáticos. Yo siempre comía lo mismo y Miryam se inventó lo de un filete con ensalada y dos patatas fritas. Nos reíamos con lo que pensábamos que iba a fallar el día siguiente. Ella tenía esa tranquilidad. Era muy atractiva y tenía un sentido de la distancia respecto al éxito profesional que nosotros, mucho más competitivos, no teníamos. Ella ponía un punto de tranquilidad y humor. Quería editar, no quería salir en pantalla", recordó Federico en su programa de esRadio.

Miryam Romero | Antena 3

Herrero recordó finalmente un clip que se ha vitalizado con el paso de los años en el que él mismo y Miryam se "desternillaban de risa" tras un cúmulo de fallos técnicos. "Recuerdo el momento. El ataque de risa fue porque se cayó un foco. Y por los esfuerzos de Miryam por no reírse pero al final estalló".

Un emocionado Luis Herrero finalizó diciendo: "Lamento profundamente que la vida te junta con personas y las largas trayectorias profesionales al final no son tampoco mérito tuyo. Pero si por alguna circunstancia nos separaban, que es lo que pasó con Miryam, lo que no me perdonaré es no haberla visto en tanto tiempo. Llevaba quince años sin hablar con ella y no me lo puedo perdonar", dijo, sinceramente afectado. Jiménez Losantos tranquilizó entonces a su compañero y amigo: "Ella te lo podrá perdonar".

Licenciada en Ciencias de la información por la UCM, Romero trabajó en Cope, Antena 3 Radio. En los informativos de la cadena televisiva llegó a ejercer de subdirectora y editora de la edición de la noche junto a Vicente Vallés hasta hace solo dos años.