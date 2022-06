Así sometieron Chayo Mohedano y su marido a las productoras: "Los abogados ni se pusieron la toga"

El juicio de Andrés Fernández, marido de Chayo Mohedano, contra varias productoras que trabajan para Mediaset, que debía celebrarse este lunes 13 de junio, finalmente no lo ha hecho porque ha habido acuerdo previo entre las partes. Un juicio que casi funciona a modo de prólogo de otro inminente, la operación Deluxe por espionaje a famosos de La Fábrica de la Tele, por las tremendas similitudes de las acusaciones.

"Los abogados de Mediaset no se pudieron la toga, no querían que pareciera un juicio. Fueron con la propuesta al juez y no se pusieron la toga en el acuerdo de última hora", desveló Federico Jiménez Losantos sobre el juicio de la demanda del marido de Chayo Mohedano a las productoras vinculadas a Mediaset: La Fábrica de la Tele, Mandarina y Cuarzo.

Un juicio que sienta un peligroso precedente para la inminente operación Deluxe por espionaje de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame: "Para mí es la mas grave porque es reconocer el tipo de delito que se va a juzgar, usar fichas judiciales para su negocio".

Un desenlace que -tal y como explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González-, llega tras "nueve años de pasarlo muy mal" tanto Chayo Mohedano como su marido, Andrés Fernández.

En suma, tal y como explicó la subdirectora Isabel González, "empiezan a cambiar las cosas desde que se anunciara el docudrama de Rocío Carrasco. Los jueces están empezando a abrir los ojos con esa figura judicial llamada allanamiento de demanda" -una demanda civil pidiendo dinero en compensación a un daño, y en la que como en este caso el otro reconoce que ha delinquido, pide perdón y paga lo que pedía-.

Según Jiménez Losantos, lo que ha sucedido "es un acuerdo paralelo porque se trata de una demanda y la demanda tiene esa solución. Han ganado y no van a esperar cinco años de recursos. Cuando lo máximo que puedes pedir y te puede dar el juez ya te lo han dado".

Así lo explicó el director de Es la mañana de Federico en esRadio: "No llevaban la toga, solo la llevaba el abogado de ese señor. Porque no iban a juicio y no querían que los identificaran como los abogados de los malos. Y se allanan a la demanda, que significa reconocerlo todo: que han delinquido, faltado al honor de este señor y están dispuestos a pedir perdón y resarcirle económicamente. Es el primer reconocimiento de La Fábrica de la Tele y más -varias productoras-" y, también un distanciamiento de las otras productoras de La Fábrica de la Tele, que se ha adherido al acuerdo porque "les esperan juicios complicados donde les van a condenar. Reconocemos el caso, pagamos lo que pide y nos lo quitamos de en medio".