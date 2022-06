Isabel Díaz Ayuso: "Todavía no sé qué voy a hacer este verano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió a la presentación del libro A pedir de vaca, que se celebró en la Real Casa de Postas. Un acto solidario, ya que los fondos recaudados de la venta de este libro serán donados para ayudar a a recuperación de la isla de La Palma. Un libro en que 27 cocineros de nuestro país han contribuido plasmando una receta de vacuno. La idea de esta iniciativa ha sido de Cristina Tárrega, que también fue la encargada de presentar el acto, al que también asistió el presidente del Cabildo Insular, entre otras autoridades.

Carlos Pérez Gimeno e Isabel Díaz Ayuso | Archivo

Una vez terminado el acto, Ayuso fue saludando a los allí presentes, y cuando le pregunté qué planes tenía de vacaciones, aseguró: "Todavía no se que voy a hacer este verano". Está mas delgada y saturada de trabajo, pero contenta, así lo comentó.

Por su parte, Tárrega estaba contenta por como había quedado el acto, y me comentó como surgió esta iniciativa."Después del desastre ocurrido en la isla convencí al sector de Carne de Vacuno para que de alguna forma patrocinara este libro. Siempre me gusta el servicio publico a través del entendimiento, con los medios de comunicación. Fui llamando a los diferentes chefs con Estrella Michelin, y todos me dijeron que sí, menos uno que no voy a nombrar".

Al preguntarle por el verano, hará plan familiar, con marido e hijo aparte. Mi hijo que ya tiene 18 años, se va a hacer el inter-rail, y mi marido y yo iremos a Cádiz unos días, y a mi Comunidad Valenciana". De cara a la próxima temporada en televisión tiene proyectos, "Seguiré con Ana Rosa , pero siempre hay más cosas".

Gimeno y Cristina Tárrega | Archivo