Enrique Ponce y Ana Soria reaparecen con unas románticas fotografías

Se cumple un año de la desaparición en redes sociales de Enrique Ponce y Ana Soria. La pareja decidió abandonar sus perfiles con el objetivo de vivir su relación alejados del foco mediático ya que cada publicación que realizaban se convertía en noticia. Esta semana Enrique y Ana han vuelto a Instagram, pero no desde una de sus cuentas personales. Juntos han realizado un romántico viaje a uno de los monumentos más espectaculares de Andalucía y desde el perfil de la institución han compartido cómo ha sido su visita.

La pareja fue recibida por Juan Pedro García, el alcalde del Ayuntamiento de Pulpí, donde están disfrutando de unas vacaciones, y por el concejal de Turismo, Juan Bautista López, tal y como informa la revista Semana. Allí visitaron la famosa geoda de Pulpí, a la que no solo tuvieron la oportunidad de visitar, sino que pudieron conocer a los trabajadores y firmar el libro de visitas.

Un enclave idílico que ha servido como escenario de algunas de las románticas fotografías que Enrique y Ana Soria han protagonizado, demostrando que su relación va viento en popa pese a los rumores de ruptura que sonaron hace unos meses. Unas habladurías que la propia pareja desmintió en varios medios de comunicación.

"Hemos estado mucho tiempo aguantando cosas que nadie aguantaría. Hemos aguantado continuas invenciones y ofensas hacia mi persona, hacia la gente que quiero, hacia mi pareja, hacia mi familia, y ha llegado un momento que esto cansa [...] Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía, pero he visto que no, que incluso ha ido a peor. Me he dado cuenta de que nuestro silencio lo que ha hecho es propiciar que se cuenten todo tipo de mentiras", aseguró Ana en el programa Viva la vida.