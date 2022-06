Gloria Camila responde al sorprendente desprecio de Gema, la hija de Ana María Aldón

Gloria Camila ha tenido que dar de nuevo la cara por su padre, José Ortega Cano, sobre todo tras la polémica publicación de Gema Aldón una vez se anunció el nuevo docudrama de Rocío Carrasco, en el que previsiblemente atacará al torero y la propia Gloria Camila.

Ortega está especialmente preocupado en los últimos días por todo lo que se está hablando de su familia y los acontecimientos que se sobrevienen, y por eso Gloria ha dejado claro en el programa de Ya son las 8 que su padre y Ana María siguen juntos como matrimonio: "Ana María y mi padre viven juntos y son pareja, siguen casados, se quieren y tendrán sus más y sus menos como todos los matrimonios".

En cuanto a las acusaciones que vertió Gema en su última entrevista, la hija de Ortega Cano insiste en que tiene la conciencia muy tranquila y no se da por aludida en ninguna de las acusaciones: "Yo duermo muy tranquila, tengo la conciencia muy tranquila, no he ofendido a nadie, que cada uno haga y diga lo que quiera. Me da pena la situación, mi padre no está en ningún programa, nunca habla. Es su mujer, la hija de su mujer y su hija, él está en medio, yo me voy a callar, él es el que me duele a mí".

A pesar de todo lo que se ha dicho, Gloria ha dejado claro cuál es su relación con la hija de Ana María Aldón a la que no ve desde hace tiempo: "Gema vive en Sanlúcar, no tenemos amistad, cuando viene a casa estoy bien con ella, normal. Hace que no nos vemos mucho tiempo, ponle tres semanas y media o así, llevamos tiempo sin vernos".

Además, espera que sus muestras de apoyo a su hermana Rocío Carrasco sean verdaderas y no solo para buscar la polémica: "Gema no conoce a mi hermana Rocío. Me ha sorprendido, pero me gustaría que fuese un apoyo de verdad y no por generar polémica".