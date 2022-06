El alcalde de Valladolid da la nota con su obscena promoción de las fiestas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sigue dando la nota con sus habituales salidas de tono y sentido del humor en las redes sociales. En esta ocasión y para anunciar que Jason Derulo actuará en las fiestas de la localidad el próximo 8 de septiembre, el edil socialista publicó un tuit haciendo un juego de palabras que no dejó indiferente nadie.

"Las cosas muy grandes no se pueden ocultar. Por eso ha sido imposible evitar que trascienda que Jason Derulo desplegará su grandioso espectáculo el 8 de septiembre en la Plaza Mayor de Vallladolid", escribió refiriéndose al miembro viril del cantante estadounidense que se ve claramente marcado en la fotografía debajo de los bóxers negros.

Las cosas muy grandes no se pueden ocultar. Por eso ha sido imposible evitar que trascienda que @jasonderulo desplegará su grandioso espectáculo el 8 de septiembre en la Plaza Mayor de Vallladolid. #jasonderulo pic.twitter.com/OgL0AOt0Ot — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 14, 2022

La foto elegida por Puente para promocionar el concierto ya dio que hablar en su día. Derulo, intérprete de grandes éxitos musicales como Savage Love o Whatcha Say, la publicó en diciembre de 2019 y se convirtió en la más famosa de su perfil de Instagram cuando un usuario le preguntó qué animal escondía y él contestó "mi anaconda".

La red social borró rápidamente la imagen por su política de prohibición de desnudos y contenido explícito, a pesar de que Derulo aparece vestido. "No puedo evitar mi tamaño. No me quites la foto, hombre", denunció el cantante, que aseguró que en la foto no se mostraba nada excitado como había afirmado un portavoz de Facebook. "Una excitación se ve diferente. Cuando se excita completamente, es una bestia diferente", bromeó entonces.

De polémica en polémica

Las salidas de tono del alcalde de Valladolid son de sobra conocidas. En la última se vio envuelto Miguel Ángel Rodriguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, al que llamó borracho a través de Twitter. "Mujeres que llegan a casa borrachas. No como el hombre que le escribió este discurso que va siempre sobrio a todas partes". La presidenta madrileña había criticado el feminismo que representa Irene Montero: "Su forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la mayoría de las mujeres".

También insultó a Toni Cantó valiéndose de la misma red social. "Para aquellos a los que les parece mucho que un alcalde cobre 86.000 euros al año, con una ciudad a su cargo, 3.200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener ni domingos ni fiestas de guardar, que piense que Toni Cantó va a cobrar 75.000 euros por rascarse los huevos a dos manos".