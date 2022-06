Paquirrín vuelve a la carga: ahora contra su hermano Fran

Estaba tardando Kiko Rivera en hacer una exclusiva insultando a algún familiar. Y como su inquina hacia su madre y su hermana Isa ya están demasiado manidas, esta vez ha encontrado un nuevo punching ball, su hermanastro Fran. "Fran no quiere a nadie", leemos en el titular de portada, que se completa en páginas interiores con la frase "Mi hermano Fran se cree superior al resto del mundo". Dice que no le perdona las "durísimas" declaraciones que hizo sobre su madre Isabel Pantoja (se conoce que él tiene exclusividad a la hora de insultarla) y luego enumera todas las afrentas que dice haber sufrido a lo largo de su vida por su parte. Tiene un archivo ingente de malestares provocados por otros, él nunca tiene la culpa.

Dice Paquirrín que tienen relación nula, que no quiere saber nada de Fran, que no conoce a sus sobrinos pequeños, los hijos de Lourdes, e incluso se refiere a él como "ese señor". Se va calentando y añade que tampoco conoce a sus hijas, que se ha quitado un peso de encima no tratando con él o que hizo teatro cuando le llamó en directo para brindarle su apoyo en "La herencia envenenada". "Si viene a saludarme le voy a negar el saludo". Y después, para compensar, alaba a su otro hermano Cayetano, y sugiere que tampoco tiene buena relación con Francisco. "Desde hace dos años estoy experimentando con Cayetano lo que es tener un hermano mayor. Es mi hermano favorito".

Chabelita tampoco sale bien parada, y eso que comienza la entrevista reiterándole su perdón. Pero luego no puede evitarlo: "¡Ya quisiera mi hermana parecerse un poco a mi mujer y tener una cuarta parte de la elegancia, el saber estar y la buena gente que es!". Y anuncia que no volverá a hablar de ella: "No lo necesito. Ahora veamos quién vuelve a hablar de quién". Ponemos el contador a cero.

Kiko también aclara cuál es su situación económica, para todos los que pensamos que se dedica a rascarse la barriga: "Yo podría estar sin trabajar diez años. Tengo dinero para vivir, he invertido en criptomonedas y me ha ido muy bien". El remate, cómo no, es contra su madre. "¡Menos canciones y más visitar a sus nietas!".

La otra herencia envenenada, la de Rocío Carrasco

Lecturas, la revista que se ha erigido defensora de Rocío Carrasco, lleva a portada a su musa para calentar el docudrama que se estrena este viernes 17 de junio en Telecinco. "La bomba secreta", titula la revista, en referencia a ese testamento apócrifo que asegura tener en su poder y que, amenaza, va a desbaratar a su ya de por sí desbaratada familia. El reportaje es un refrito del avance que hemos podido ver ya en la cadena de Mediaset, pero añade el desglose de las últimas voluntades de Rocío Jurado. Las que son legales y se cumplieron, y que ahora se cuestionan.

Dice Lecturas que Rocío repartió los más de siete millones de euros que ganó con su trabajo entre sus familiares cercanos. Su hija Rocío fue la heredera universal. A ella le correspondieron todas las joyas, la ropa, los muebles, los cuadros y los derechos de 27 discos y 9 películas. También la finca El Administrador, el apartamento de Miami y la mitad de otro inmueble en esa ciudad que compartió con Ortega Cano. La casa familiar, Montealto, se vendió y se repartió entre sus tres hijos, a razón de un millón para cada uno. El resto, fue a parar a Amador, a su hermana Gloria, su ahijado o su secretario, Juan de la Rosa. No contenta con el resultado, Rocío Carrasco protesta ahora en la pantalla.

Antonio David y Marta Riesco ayudan a los necesitados

Extraño reportaje de Diez Minutos en el que vemos a la pareja del momento retratada realizando una acción solidaria: primero salieron a comprar comida a un supermercado y después repartieron las bolsas que habían rellenado entre un grupo de personas sin hogar. Leemos en la revista que "se acercaron a la Fundación Rais, una organización sin ánimo de lucro, y enamorados y muy solidarios", siguieron disfrutando después de la mañana por el centro de la capital.

Ana María y Ortega Cano, cada vez más distantes

Eso afirma Semana en su portada, en un reportaje que apuntala con fotos que muestran a la pareja acudiendo a la compra juntos pero en las que "en ningún momento se les ve cogidos de la mano o intercambiando un gesto cariñoso. Ni siquiera se dirigían la palabra", leemos. Según la publicación, los numerosos frentes que tiene abiertos (siendo la mala relación de sus respectivas hijas con cada uno de ellos) están pasando factura al matrimonio.

Diez Minutos también alerta sobre la maltrecha relación: "Ana María y Ortega, en la cuerda floja", reza el titular. Lo que no encontramos en ninguna revista es una entrevista con Gema, la hija de Aldón, que finalmente ha optado por no hablar. De momento.

Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo

Hola confirma el rumor que sonaba con fuerza desde que vimos a Xisca Perelló (ahora Mery) vestida con ropa holgada y bostezando agotada en la grada del Roland Garros: va a ser madre de su primer hijo. La revista publica varias imágenes en las que vemos a la esposa de Rafa Nadal en la cubierta del lujoso catamarán que se regaló el tenista a sí mismo cuando cumplió los 34. En las fotos, se ve perfectamente su incipiente barriguita. Xisca está relajada y en confianza y ya no se tapa. El deportista, atento, se muestra en todo momento pendiente de su esposa.

Desde que se casaron en octubre de 2019 en Mallorca, no han ocultado que ser padres estaba entre sus planes.

Sara Carbonero, ahora sí, enamorada

Hola lleva a portada imágenes exclusivas que demuestran que, esta vez sí, Sara Carbonero tiene una relación con Nacho Taboada. La diferencia con su romance con Kiki Morente es que entonces no vimos fotos tan explícitas como las de hoy: la presentadora y su novio se abrazan y se besan en plena calle, en absoluto se esconden.

Leemos en la revista que las fotografías fueron tomadas el pasado miércoles 8 de junio en el centro de Madrid. Sara y Nacho compartieron velada con unos amigos en una terraza de la capital, y después pasearon de la mano por el casco antiguo hasta que Sara cogió un taxi para volver a su casa.

Nacho llegó a la vida de Sara a través de su amiga Isabel Jiménez, que actuó de celestina. Nació en Zaragoza hace 35 años y, aunque se formó para jugar al fútbol, como el ex de la periodista, Íker Casillas, finalmente acabó dedicándose a la música y el mundo de la radio.

Paz Padilla, "feliz y contenta"

Dice Semana en su portada que Paz Padilla está "feliz y contenta" con su vuelta a la televisión. No es para menos. La humorista fue despedida de manera fulminante y demandó a sus empleadores por ello. Sólo unas horas antes de que se produjese el juicio, Telecinco anunció su readmisión en los mismos términos en los que lo había dejado.

La revista cita a "fuentes muy próximas a la presentadora" que aseguran que está feliz. "Todo lo feliz que se puede estar ante un asunto tan delicado y desagradable". Se ha quitado un peso de encima y ha cerrado un capítulo muy doloroso en su carrera". El término con el que definen su estado es el de "alivio".

Lo que sí afirma Semana de manera rotunda es que Paz no volverá a Sálvame. Según ha podido saber esta revista, "entre las líneas rojas de Padilla está precisamente esa, no volver al programa del que salió de tan amarga manera".

Cóctel de noticias

Jesulín y Campanario, felices con su tercer hijo. La noticia es, precisamente, que no hay noticia: se especulaba con la posibilidad de que viésemos a la pareja esta semana en la portada de alguna revista, pero no ha sido así.

Nuria March se casa en la portada de Hola. La revista ha acompañado hasta Londres a la modelo, que ha contraído matrimonio allí con Don Johnston en el Museo de Historia Natural. La novia lució tres vestidos, entre ellos el de la portada, un diseño rosa de Lorenzo Caprile, y tuvo entre sus invitadas a Nieves Álvarez, Vicky Martín Berrocal o Marta Sánchez, que actuó para los contrayentes en la fiesta.

También se han dado el "sí quiero" esta semana Fani y Christopher, dos de los concursantes mejor aprovechados de ‘La isla de las tentaciones’. Lecturas les dedica varias páginas a ellos y a sus invitados, casi todos sacados del programa revienta-parejas.

Miguel Báez "El Litri", destrozado tras la repentina muerte de su madre. Conchita Spínola ha fallecido unos días después que su marido. Hola recoge varias imágenes del torero despidiendo a su madre acompañado de su esposa, que trata de consolarle. La pareja había contraído matrimonio sólo unos días antes.

Las imágenes exclusivas y todos los detalles de la boda de Britney Spears, en Hola. La revista publica varias fotos de la ceremonia, en la que no faltaron los ramos de rosas gigantes o una carpa de este color. Sin embargo, la mejor instantánea ya apareció en las redes sociales. Las ilustres amigas de la novia posan con ella en una foto en la que coinciden varias generaciones de divas: Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gómez y Drew Barrimore. La pandilla perfecta.

El hijo de Carlo Ancelotti, Davide, comparte con Hola las fotos de su boda. La ceremonia tuvo lugar en Sevilla unos días después de que el italiano festejase los últimos títulos del Real Madrid. Se ha casado con Ana Galocha, actriz y pintora.

Richard Gere, de vacaciones familiares en Ibiza. El actor aparece en todas las revistas de este miércoles junto a su mujer, la española Alejandra Silva, y sus dos hijos bebés.

Cayetano y Genoveva, una expareja muy bien avenida. Semana muestra una secuencia fotográfica en la que vemos al conde de Salvatierra despidiéndose con un emotivo abrazo de la madre de sus dos hijos. Según la revista, compartieron un almuerzo juntos en un restaurante cerca de la casa de la mexicana, y al terminar él la acompañó hasta el portal.

Imanol Arias recula en Semana. El actor asegura que "tuvo un calentón" cuando afirmó que la productora de Cuéntame ha manipulado la historia a su gusto en la famosa serie y que en el Ente Público hay personas que se dedican a no hacer nada. "Se me fue la olla, tengo mucho ego. Mezclé miles de temas. Estoy muy dolido. Con la familia no se puede ser un imbécil".

Bigote Arrocet se confiesa en Semana. Sus declaraciones pierden fuelle y ya apenas interesan. Dice que "no está peleado ni enojado con Bárbara Rey, y no tengo ni idea de si ella lo está ni tampoco me interesa". La vedette se quejó de que le hizo ghosting tras una noche de pasión.