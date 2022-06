Rocío Carrasco podría incurrir en un delito en su nueva docuserie: "Va directa al juzgado"

Quedan unas horas para que se estrene En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de Rocío Carrasco, esta vez centrada en la figura de Rocío Jurado y con el objetivo de desprestigiar una vez más a los Mohedano y a José Ortega Cano. La hija de 'la más grande' promete destapar los trapos sucios de sus tíos Amador y Gloria y para ello anuncia la aparición de un testamento de su madre hasta ahora secreto, anterior al definitivo, y que sería el motivo por el que su familia "la desprecia".

Precisamente de la lectura de este documento "que ya no sirve para nada" han hablado durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. "Si se pone a leer ese testamento, que ya no sirve para nada, como es un documento íntimo de su madre, incurre en un delito de estafa procesal. Eso es un delito. Por eso creo que no lo va a leer", ha explicado Federico Jiménez Losantos en la mesa en la que también participaban Isabel González, Alaska y Paloma Barrientos.

Tal y como ha detallado el director del matinal de esRadio, la lectura de este testamento supondría un grave problema legal para Rocío Carrasco, ya que aseguró frente a una juez que no existía ningún documento cuando así lo requirió su hermana Gloria Camila. Hay que recordar que hace unos meses, cuando se hablaba de los contenedores de Montealto, se cebó la docuserie asegurando que se habían encontrado una serie de documentos y diarios de su madre que dejarían en muy mal lugar a su familia materna y a José Ortega Cano.

Gloria Camila acudió a la justicia antes de que esos documentos e se hiciesen públicos: "Rocío Carrasco va a en dos ocasiones a la juez y le dice que no va a declarar nada ni a entregar nada porque ella es la heredera universal. Allí le dicen que la intimidad no es un bien tangible y que afecta a la intimidad de su hermana. Entonces dice no encontró nada. Al no haber nada, Gloria Camila no puede recurrir y tiene que esperar a la emisión de la serie", ha recordado Jiménez Losantos.

Ahora, Rocío Carrasco vuelve a la carga asegurando que encontró un testamento de su madre "dentro de un buró": "La cuestión de fondo de Rociíto es que si lee una línea de ese documento, va directa a un juzgado. Dijo a justicia que no lo tenía y ahora resulta que lo tenía. Querellón que gana seguro", ha añadido el locutor. "El testamento es algo íntimo de su madre, que en paz descanse. Gloria Camila, que es tan hija como la otra, tiene derecho a ver lo que se va a publicar y que puede afectar a la intimidad de su madre. La intimidad no se hereda pero es un derecho natural y ella tiene el mismo derecho que Rocío Carrasco a saber lo que ha encontrado".