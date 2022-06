Paula Pérez Sánchez, una Miss World Spain 2022 licenciada en cirugía

La representante de Castellón Paula Pérez Sánchez ha sido la ganadora del certamen de belleza Miss World Spain, celebrado en la localidad catalana de Pineda de Mar. Tiene 26 años y es licenciada en Medicina y Cirugía, y en la actualidad está haciendo la residencia en el hospital de Alcira.

Sus damas de honor son Andrea Franco, representante de Las Palmas, y María José García, candidata de Málaga, que consiguió ser la segunda dama de honor.

La ganadora de la corona estaba muy emocionada, y como ella misma manifestó, no se lo podía creer. "Han sido unos días intensos y la experiencia ha sido inolvidable. Era consciente que era de las favoritas, pero a pesar de ello no quise entrar en redes sociales porque se prestan a muchos bulos y preferí centrarme en mí misma", confesó.

Se lleva un recuerdo muy grato y en todo momento ha tenido el apoyo de sus compañeras de habitación durante la semana que ha durado la concentración. "En el momento de escuchar mi nombre como ganadora me he emocionado mucho aunque no se haya notado, porque no me gusta demostrar mis sentimientos en público. Mi familia, que ha venido a apoyarme, están todos muy felices por mí, y cuando los he visto ha sido cuando rompí a llorar. Mi novio también ha venido, tenemos una relación muy sólida. Llevamos casi nueve años juntos y también es médico como yo".

A Paula le gustaría compatibilizar su profesión de médico con el mundo de la moda. "Al menos, lo voy a intentar, y si no es posible, mi idea es continuar ejerciendo en mi profesión de médico. Tengo compañeros del hospital que estaban muy pendientes de todo esto, pero todavía no he podido hablar con ellos".

Tiene como referencia de miss a Mireia Lalaguna, la única española en haber conseguido el título de Miss Mundo. Le encanta la interpretación y no descarta formarse para ello.