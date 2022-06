Raquel Mosquera se pone en la diana de Rocío Carrasco: "Tu madre quiso volver con Pedro, él no"

Raquel Mosquera apareció en Viva la vida y se ha mostrado muy molesta con las palabras de Rocío Carrasco acerca de su matrimonio con Pedro. La colaboradora, que tenía ganas de contestar a la hija de su difunto marido, no ha tardado en desmentir todo lo que se ha dicho en los medios durante estos días.

"Estuvimos dos años de noviazgo, diez años en total, de mucha unión. Estábamos día a día juntos, cosa que con Rocío no porque viajaba mucho" comenzó diciendo Raquel y a los pocos segundos, soltaba el primer bombazo: "Rocío si estaba enamorada de Pedro y quiso volver, pero Pedro no volvió porque estaba enamorado de mí. Hasta que conoció al torero, José Ortega Cano, que se enamoró de él".

Raquel aseguró que Rocío Jurado sí quiso volver con Pedro Carrasco, pero este no quiso retomar la relación porque se les había acabado el amor. La colaboradora lo dejó claro: "Me lo contó Pedro, pero también lo sabía Juan de la Rosa", dijo, y también que esto se produjo en dos ocasiones: "Que yo supiese, dos veces. Una de las veces me lo dijo Pedro y otra, pues hablando Pedro y Juan de la Rosa hablaban de ello, que me tenía que presentar a Rocío Jurado".

La colaboradora explicó que Rocío Jurado tenía muy buena imagen de ella: "Cuando me conoció a mí se llevó una gran sorpresa, vio que era dulce, cariñosa, buena persona", y también ha explicado el motivo por el que se separaron: "Pedro era sencillo, cariñoso, un señor, le encantaba la familia, los amigos... que ocurría que Rocío tenía mucho temperamento, era buena persona, pero chocaban en carácter. De hecho, se separaron antes de la comunión, hacían vidas separadas e independientes, eso dicho por él. Pedro, un día que hubo un enfado, cogió y se fue de la casa".