Tras la filtración en las últimas horas de un vídeo personal privado de Santi Millán, que filmó en primera persona un encuentro sexual con una mujer, su esposa Rosa Olucha ha reaccionado con fuerza en redes sociales.

Pero la realizadora televisiva, casada desde 2009 con el actor y presentador, no lo ha hecho contra su marido, al menos de cara a la galería. Rosa Olucha culpa a los medios y la malsana curiosidad ajena a la hora de juzgar todo este fenómeno viral que, efectivamente, ataca a la intimidad de Santi Millán.

Olucha ha dividido su reacción en varios puntos que más tarde ha borrado de sus redes sociales. "Bien, yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad que, por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie mas".

Con igual sangre fría, asegura en segundo lugar que "no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya".

"En tercer lugar, para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. Hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal".

"En cuarto lugar, me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico ‘pobrecita no se enteraba’ o ‘qué imbécil que se lo permitía’. Mierda de sociedad católica y patriarcal".

Y, por último, "en quinto lugar, los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como ‘escándalos’ cuando en realidad tendréis que hablar de ‘delitos’ o simplemente callar. Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias",