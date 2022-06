La extraña reacción de Kiki Morente a las fotografías de Sara Carbonero junto a su nueva pareja

Kiki Morente intenta pasar páginas después de su breve pero intenso idilio con Sara Carbonero. El hijo de Enrique Morente y la periodista estuvieron ilusionados durante unos meses pero su relación hizo aguas en el mes de febrero, hasta que dos meses después una nueva persona llegó a la vida de Carbonero. Se trata de Nacho Taboada, un joven de 35 años con el que afirma sentirse muy a gusto: "Están genial, aunque él no termina de encajar esta popularidad repentina", comentó su entorno cercano a la revista Semana.

Justo después de que se confirmara la nueva relación del a periodista con el músico zaragozano, Kiko ha tomado una drástica decisión: dejar se seguir a Sara en sus redes sociales, lo que demuestra que no quiere ser testigo de las publicaciones de su ya expareja. Una determinación que llega apenas unos días después de salir al mercado el nuevo número de la revista Hola que incluía las primeras imágenes que confirmarían el noviazgo. Con este movimiento ya no tendrá que ver futuras publicaciones de Sara junto a su nueva ilusión. Una decisión, que al menos por el momento, no ha tenido respuesta por parte de la comunicadora, que continúa siguiendo al cantante.

Al contrario de lo que paso con su relación con Kiki Morente, donde todo fue más impostado, esta vez Sara Carbonero está dejando que todo fluya con naturalidad junto a Nacho Taboada. Pese a que públicamente prefiere no dar detalles de sus sentimientos, se han dejado ver juntos en más de una ocasión y han decidido no esconderse de la prensa. Por su parte, Kiki Morente está centrado en su trabajo sobre los escenarios, donde evita mandar mensajes que tengas que ver son su expareja.