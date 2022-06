Omar Sánchez reacciona a la noche de sexo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira

Anabel Pantoja continúa afianzando su relación con Yulen Pereira dentro de Supervivientes. Pese a que la sobrina de Isabel Pantoja llegó a Honduras dispuesta a reconciliarse con su todavía marido Omar Sánchez 'el negro' a su regreso a España, el esgrimista ha conquistado su corazón hasta el punto de que ya no se acuerda de lo que dejó en nuestro país. Tanto es así que, aunque aseguró que nunca protagonizaría escenas subidas de tono dentro de un reality, finalmente Anabel se ha dejado llevar por la pasión con el deportista.

En unas imágenes emitidas este domingo en la gala Conexión Honduras se podía ver a los supervivientes debajo de una sábana y cuyos movimientos no dejaban lugar a dudas. En un primer momento la pareja creyó que no estaba siendo grabada hasta que en un momento de su pasional encuentro, Anabel se percató de la presencia del cámara y comenzó a reír mientras se escondía junto a Yulen.

Por su parte, Omar Sánchez trata de rehacer su vida: se ha mudado de casa, dejando atrás el hogar que durante meses compartió con su todavía mujer, y trata de refugiarse con amigos. El canario no esconde en sus redes sociales la decepción que siente con la que hasta hace poco pensaba que era la mujer de su vida: "Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te muestra lo que en realidad son", escribió hace unas horas, reaccionando así a las imágenes emitidas de Anabel y Yulen. "No esperes nada de nadie, es mejor estar sorprendido que decepcionado. En lo bueno y en lo malo ahí están", comentó en otra publicación.

El programa Sálvame se puso en contacto con el canario que aunque aseguró que trata de llevar su vida con la mayor normalidad posible, prefiere no hablar sobre el tema de Anabel porque aún le hace daño.