Rosa Benito, Gloria Camila y Rocío Flores, más unidas que nunca

Rosa Benito, Rocío Flores y Gloria Camila asistieron al lanzamiento de la última línea de "Sesderma" para el cuidado de la piel, que lleva por nombre Serrano, y la apertura de la primera tienda en Madrid. A la presentación aparecieron las tres más unidas que nunca, y así demostrar que la "jauría", como lo denomina Rocío Carrasco, no les hace mella.

Rosa Benito comentó lo bien que se encontraba. "Estoy muy tranquila y muy orgullosa de mis hijos, pero ahora mucho más, y desde que los he parido yo no podría vivir sin ellos. Moriría por mis hijos, para mí es lo más. Mi hija Rosario es artista desde que la parió su madre, ella no es mediática, pero es cantante, madre, luchadora, esposa, amiga e hija, que me ha dado muchos momentos de mi vida, los mas felices, y para mí es lo más importante. Los varones siempre han querido ser más anónimos, tienen sus trabajos que no tienen nada que ver con este mundo nuestro, desde pequeños siempre se han estado escondiendo y es respetable." Así lo definió.

Al preguntarle por Rocío Carrasco y reconocer que en varias ocasiones ha defendido a su sobrina, ahora la situación es muy diferente. "Pienso que hay que defender a los nuestros, pero llega un momento -como mi hija dijo "yo siempre llamo, pero a mí no me llaman nunca"- en que te cansas . Y yo digo lo mismo que ella, y ya no quiere volver a llamar. Cuando mi hijo habló de mí, me sentí muy orgullosa. Al principio me dio miedo por todo lo que conlleva cualquier cosa que se dice, porque hay muchas veces que se malinterpreta, y mi hijo ha defendido algo tan importante como son sus padres. En concreto a ese hijo mío, cuando era muy pequeño se lo he dejé a mi hermana 4 meses porque yo tenía que trabajar, para que ahora vengan a decir que hemos sido unas trepas. Yo nunca he sido eso, lo que he hecho es trabajar mucho en mi vida, y su padre también. Habrá hecho cosas malas, pero eso lo podemos hacer todos porque somos humanos. Lo que sí hemos hecho es trabajar al lado de una estrella. Y la estrella ha llevado con ella a quien le ha salido del alma. Y ha sido su familia y punto". Así de rotundas fueron sus palabras.

Por su parte, Gloria Camila no quiso hacer ningún comentario sobre su padre y prefirió zanjar el tema, aludiendo que sí en algún momento lo hiciera sería en el programa donde colabora.

Rocío Flores comentó lo bien que estaba después de haberse sometido a una operación de estética, y solo le habían dejado una cicatriz muy pequeña, y que todavía le dolía un poco el muslo.