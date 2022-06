Carlota Corredera saca a la luz su traición a Chelo García-Cortés "a favor del show"

Carlota Corredera concedió su primera entrevista en esta nueva etapa tras su abrupta salida de Sálvame. A la espera de un nuevo proyecto profesional en televisión, la presentadora acudió como invitada al podcast ‘Estirando el chicle’, con Carolina Iglesias y Victoria Martín. En un avance de la entrevista que se podrá escuchar a partir del viernes, Corredera habló de su papel como directora en el Deluxe, y en concreto, de aquella famosa entrevista en la que Bárbara Rey confesó públicamente su noche de amor con Chelo García-Cortés.

"No creo que hayáis hecho feliz a nadie más en esta vida de lo que habéis hecho feliz a Chelo con el reconocimiento que le disteis con su lugar en el mundo LGTB", dice Corredera a las responsables del podcast, refiriéndose a la cariñosa entrevista que le hicieron a la colaboradora en junio de 2021. "Está acostumbrada a recibir muchos palos en el programa y de pronto sentirse cuidada y mimada, para ella fue muy importante", recalcó Carlota.

10 años del momentazo televisivo: "Tú y yo Chelo, hemos tenido una noche de amor" #yoveosálvame @chgarciacortes pic.twitter.com/9BcRuqMtkN — telemagazine (@telemgzn) November 18, 2021

"Vosotros le regalasteis algo a Chelo y yo ahora voy a haceros un regalo a vosotras", aseguró, generando gran expectación. "Yo fui la directora que dirigía el Deluxe el día que Bárbara dijo lo de la noche de amor. Esa fue una de las noches más brutales que he vivido como directora porque, y ahora se va a enterar Chelo, yo sí sabía lo que iba a decir Bárbara, pero Chelo no lo sabía", desvela la exdirectora del programa.

"Ese día traicioné a Chelo a favor del show y de la historia, pero tengo que deciros que yo sí había pactado con Bárbara lo que iba a decir. No cómo lo iba a decir, porque eso solo lo puede hacer Bárbara Rey (...) Eso no hay guionista que lo haga", confesó la periodista.

Esta semana ni más ni menos que @CarlotaLlauger hablando de lo que significa ser una mujer al mando y contando entresijos de momentos que son HISTORIA DE ESPAÑA: tú y yo, Chelo... 👩‍❤️‍👩 Con sección de @henarconh 💜 El viernes en la app de @PodiumPodcast 💥 pic.twitter.com/H05WCz3rPM — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) June 22, 2022

Sobre la noche de amor, Bárbara contó más detalles en aquel mítico Deluxe. "Fue una cosa que surgió, porque no pensamos en ningún momento que ocurriría eso. Ella se quedaba en mi casa, yo vine de trabajar y surgió (…) Me dio un masaje en los pies, nos miramos, nos tocamos, nos acariciamos y surgió (...) Después de hacerlo nos quedamos extrañas. Hablamos de todo y me di cuenta de que no era mi camino (…) Me encontraba bien con ella pero era un amor fraternal que no podía llegar a otra cosa", explicó Bárbara Rey.

Diez años más tarde, Chelo y Bárbara se reencontraron en televisión en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya. La colaboradora de Sálvame reconoció sentirse dolida por el polígrafo de la vedette. "A mi no me dolió que te preguntaran por mí en el ‘poli’, me dolió que fuiste tú quien permitiste que lo hicieran. Debiste llamarme para decidir juntas qué era lo mejor para las dos", reconoció.