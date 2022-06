Habla la empresaria sueca que publicó la foto de Piqué con una mujer rubia en Estocolmo

Dos semanas después de conocerse su separación de Shakira, Gerard Piqué acudió a un megaevento en Estocolmo llamado Brilliant Minds, y lo hizo en calidad de CEO de su empresa Kosmos, dedicada al desarrollo de proyectos deportivos y entretenimiento. En el marco de este evento, el viernes 17 de junio se celebró una fiesta en la que no faltó la música en directo.

Vestido con una simple sudadera, Piqué fue fotografiado junto a una joven rubia, pero no lo hizo ningún papparazzi, sino una conocida empresaria sueca con la que no fue del todo simpático. Katrin Zytomierska, propietaria de la cadena de restaurantes Clean Eating, publicó en Instagram una fotografía de Piqué y esta mujer en la fiesta con la intención de denunciar públicamente lo grosero que fue con ella.

"Escúchame, perdedor. Seguramente muchas mujeres en esta fiesta querían acostarse contigo, pero te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Te pedí que le dijeras ‘hola’ y dijiste que no. ¿Por qué? ¿Porque sabes regatear un balón? Eso no me impresiona. Lo que me da pena es que se te haya subido la fama a la cabeza, es patético. Solo eres un tipo con un balón. Pero el karma vuelve y te va a morder en el puto trasero", escribió muy molesta.

Piqué acompañado de una joven rubia

La publicación generó rápidamente un gran revuelo entre los fans de Piqué y los que querían saber si la mujer que le acompañaba era su nueva y desconocida. Zytomierska tuvo que cerrar su perfil de Instagram durante varias horas por los insultos y comentarios que recibía, por eso ha decidido explicar lo que ocurrió aquella noche en el podcast Relationspodden 2.0.

"Fuimos a una fiesta en la que en la invitación dejaba claro que tenías que estar preparado para aparecer fotos. Quiero dejar esto claro para que no se diga que he hecho algo que no debo. Fue una fiesta genial, pinchaban Swedish House Mafia, estaba siendo muy divertido...", comenzó. "Empecé a escuchar a gente decir ‘está aquí este tío que se acaba de divorciar de Shakira, es un gran futbolista’. Y ya me conoces, en el momento en que oí la palabra ‘futbolista’, necesité encontrarle y pedirle un vídeo rápido para mi hijo. Nada más", explicó.

"Me acerqué al reservado yo sola, le toqué la rodilla (no había ningún guardaespaldas) y le dije amablemente ‘perdona, tengo entendido que eres un gran futbolista’. Tal vez se ofendió porque no lo sabía", dijo al recordar la reacción borde de Piqué. "Mi hijo es un gran aficionado al fútbol, me pregunto si podrías decirle ‘hola’. Me miró y me dijo ‘no’ y dije ‘¿qué cojones?’. Un tío guapo normal, con una sudadera negra básica del que nunca he oído hablar. No me interesa el fútbol, para mí solo era un simple tío".

Katrin Zytomierska recuerda en el podcast que muchos medios de todo el mundo se pusieron en contacto con ella para preguntarle por la chica que le acompañaba. "No sé contestar a las preguntas de la prensa sobre quién era la chica. No miré con quién estaba, no me interesaba. Me di la vuelta e hice esta foto", aseguró.

"La prensa española me dijo que soy una buena papparazzi. Me dijeron que si no la hubiera publicado en Instagram y me la hubiera guardado podría haber pedido miles de euros. Esto justifica claramente que no sabía quién era", recordó entre risas. "No le volví a ver y creo que no le hubiera reconocido otra vez. A lo mejor era una pobre chica sueca guapa que estaba sentada a su lado en el banco. Tampoco trató de esconderse".

La empresaria ahora reconoce que cuando escribió esas palabras en Instagram estaba borracha y muy enfadada. Ahora ha querido pedir disculpas a Piqué porque no sabía quién era ni conocía su situación personal. "No sabía nada de su divorcio, no hubiera publicado la fotografía con la chica (...) En Suecia no se publica nada sobre Shakira", señaló.