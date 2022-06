Preocupación en el entorno de Ana María Aldón: "Ha tocado fondo. Necesita ayuda"

Cansado de las polémicas familiares, José Ortega Cano explotó el pasado lunes durante una llamada al programa Ya son las ocho donde colabora su hija Gloria Camila. "Estoy cansado, agotado por ser buena persona, no se puede ser tan buena persona. Es la primera vez que digo esto", dijo muy enfadado durante una llamada. Un cabreo provocado por el estreno de la nueva temporada del documental de Rocío Carrasco y por las palabras de su mujer Ana María Aldón en Viva la vida cuando se preguntó que pensaría su hijo cuando escuche a su padre decir que el amor de su vida fue Rocío Jurado.

Unos problemas familiares que según el entorno del matrimonio se han agravado con el paso de los días. Carmen Borrego, amiga de Aldón, aseguró este miércoles en Sálvame que la mujer de Ortega Cano está atravesando una situación "muy delicada": "He recibido una llamada y las cosas no están nada bien (…) Ana es una persona fuerte que ha estado en tratamiento y que lo ha pasado muy mal. Poco a poco está saliendo a flote. Todo lo que está pasando ahora la está llevando al estado en el que se encuentra ahora".

Según la pequeña de las Campos, amigos y familiares de Ana María están muy preocupados y le han pedido que se ponga en contacto con ella: ""A mí me ha llamado una persona y me dice: 'Te pido que llames a Ana María porque estoy muy preocupado'. Le pregunto que qué ha pasado. Esa persona me dice: 'Después de ayer, cuando oye a su marido entrar en Ya son las ocho, ella se ha venido abajo. Está muy mal. Estoy preocupado de lo mal que está'".

"Llamo a Ana María, con la que tengo una buena relación", continuó explicando Carmen Borrego. "No me lo coge y le mando un audio, diciéndole que necesito hablar con ella, que estoy preocupada. La vuelvo a llamar, me lo coge y me dice: 'No puedo hablar', y me cuelga (…)Tenía una voz ahogada en el llanto. Insisto y le digo que no quiero que cuelgue. Si hace falta que vaya para su casa, voy, pero quiero saber qué le está pasando. Ana María no era capaz de articular palabra. Y entonces ella ha empezado a sincerarse".

La mujer de Ortega Cano se habría derrumbado durante la llamada con Carmen, a la que aseguró que en su casa "tiene que pedir permiso para todo": ‘En mi casa manda más Marina, la asistenta, que yo. Manda más Gloria Camila que yo’ (…) Estoy muy preocupada por las condiciones en las que está. Está muy mal. Pero ella no quiere separarse de su marido, quiere que él le dé su sitio. Me han pedido que haga esto público porque es la única forma de ayudar a Ana María".