El desagradable comentario de Jorge Javier sobre una fotografía de Olga Moreno con David Flores

Este jueves durante la última gala de Supervivientes Jorge Javier Vázquez ha vuelto a atacar duramente a la familia Flores-Moreno para defender a Rocío Carrasco. Pese a que el concurso de supervivencia apenas tiene que ver con la ‘trágica’ historia de su amiga, ni siquiera la presencia de Ana Luque lo justifica, el presentador aprovechó para lanzar un duro comentario contra Olga Moreno por una de sus últimas publicaciones en Instagram.

"Yo con esto de las docuseries he aprendido que las cosas no suceden de manera casual", arrancó con sorna el presentador. "Ayer Rocío Carrasco estaba en esta cadena preparando su interpretación de la noche en el Sálvame Mediafest y se la veía cantando, riendo, saltando y pasándoselo muy bien. Y qué curiosidad que ayer que Rocío Carrasco estaba pasándoselo muy bien en Telecinco, la ganadora de Supervivientes del año pasado colgaba una foto en Instagram con el hijo de Rocío Carrasco", soltó, dejando estupefacto a los presentes en el plató.

Para el catalán, la fotografía publicada por la todavía mujer de Antonio David Flores de su hija Lola y David tiene una clara "lectura": "Mientras la madre ríe y se lo pasa bien en la tele trabajando yo me quedo aquí con su hijo, que soy una buena compañía y una buena cuidadora. ¿Cómo se llama esto? Esto tiene un nombre, que en la docuserie sale. Es que yo aprendo mucho cuando veo estas cosas".

La fotografía a la que Jorge Javier Vázquez hace referencia en realidad fue publicada un día después de la actuación de Rocío Carrasco en el festival musical de Sálvame y no el mismo día como él aseguró. Además, Olga Moreno acostumbra a compartir este tipo de estampas familiares en que suelen aparecer David y Rocío Flores, a los que desde hace años cuida como si fueran sus hijos.

Jorge Javier Vázquez ya no oculta la animadversión que siente hacia Olga Moreno y más desde que esta lo vetó en su propio programa y se niega a aparecer en las galas de Supervivientes que él presenta. Una decisión que tomó después de que el de Badalona llevase meses atacando cruelmente a su familia y al padre de su hija. "No sé qué va a pasar el día de la final cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane", dijo Jorge Javier sobre la final del reality al que Olga Moreno tendría que acudir para dar el cheque al nuevo ganador.