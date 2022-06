Ágatha Ruiz de la Prada: "Estoy feliz en pecado"

Se ha celebrado esta semana en la localidad andaluza de Ronda el primer certamen de moda bajo el título Vértigo Fashion Bridge. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la madrina de esta primera edición en el marco incomparable del Puente Nuevo sobre el río Tajo, el lugar elegido para celebrar el evento al que acudieron la alcaldesa Marí Paz Fernández y el concejal de turismo Ángel Martínez. Antes del desfile de Agatha, también mostró sus propuestas flamencas la diseñadora rondeña Ana Gómez.

Entre los invitados se encontraban Norma Duval, Gloria Camila Ortega, Olivia de Borbón y su marido Julián Porras-Figueroa, Josie y la modelo Marisa Jara. Además, hubo una serie de asientos de carácter benéfico cuya recaudación iba a parar a las Hermanitas de los pobres de Málaga.

Carlos Pérez Gimeno junto a Ágatha Ruiz de la Prada y Mario Niebla del Toro

Agatha comentó durante el evento: "Estoy feliz porque es uno de los desfiles más importantes del año y me hacía mucha ilusión venir a Ronda porque cuanto más vengo, más me gusta. Desde enero, vengo todas las semanas a Andalucía". Al preguntarle cómo se encontraba su corazón su respuesta fue muy clara: "Siempre que puede José Manuel me acompaña. Se puede decir que estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida y no me lo podía imaginar que fuera así".

Durante la conversación que mantuvimos le pregunté si se planteaba un nuevo matrimonio con José Manuel Díaz-Patón y su respuesta fue muy clara: "¿Para qué quiero casarme? No soy muy de boda. Estoy feliz en pecado. He tenido más amores de lo que me esperaba. He tenido mucha suerte y cuando trabajo enamorada el resultado es mucho mejor".

Toda esta magnífica celebración corrió a cargo de mi gran amigo Mario Niebla del Toro.