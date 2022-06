María del Monte habla sobre su posible boda con Inmaculada Casal

María del Monte se ha convertido en uno de lo personajes de la semana después de hablar por primera vez sobre su orientación sexual durante el pregón que ofreció en las fiestas del Orgullo de Sevilla. Además de hablar abiertamente sobre su homosexualidad, la artista confesó que lleva 23 años compartiendo su vida con otra mujer, Inmaculada Casal, periodista de Canal Sur con la que ha formado una familia.

Por este motivo el programa Viernes Deluxe se puso en contacto con ella para que hablase sobre cómo ha vivido uno de los días "más intensos de su vida". En pocas horas muchos ya la consideran icono de la libertad sexual, una "responsabilidad" que ella se niega a ser: "Yo no me voy a convertir en icono de nada, yo no voy a hablar de este tema más porque lo que tenía que decir lo he dicho. El que lo haya oído y lo entienda, bien, y el que no solo espero que me respete. Es todo más simple. Yo ni siquiera dije el nombre de mi pareja por respeto a su libertad. Yo hago esto pero aquí cada uno que sea libre. Y eso es respetar y eso es permitir la libertad de los demás. Y no quiero perder la mía ni la suya. No hay que perder derechos como los que tenemos adquiridos. No creo que ocurra, ni creo que por esto me quieran menos", dijo en la llamada al programa.

Para María, lo que hizo el pasado jueves fue "un acto de amor" hacia su pareja, pero advierte de que mantendrá su postura de no hablar de su vida privada en futuras entrevistas: "No voy a estar todo el día contestando a estas preguntas porque quiero seguir mi vida. A mí me impresionó muchísimo ver desde el escenario a madres y padres apoyar a sus hijos y sus hijas con caras de orgullo. Es un día para reivindicar derechos y hay que seguir luchando para no perderlos. Jamás me he sentido presionada y la mayoría sabéis que yo nunca he sido prisionera de mí. Ni he alardeado ni he ocultado nada. Yo jamás he estado encorsetado en nada. La diferencia a lo mejor es que yo no le había puesto precio a mi vida. Ahora nos miramos con los ojos del alma y no con los de la cara. La única verdad que prevalece en el tiempo es el amor y yo no me he escondido nunca por amar", aseguró la artista.

Los colaboradores y Jorge Javier Vázquez aprovecharon el momento para preguntar a María del Monte si tiene planes de boda a corto plazo, "algo de lo que ya se estaría hablando por Sevilla": "A vosotros que os importa", bromeó María del Monte sin querer entrar en detalles y volviendo a repetir que no cambiará su postura con la prensa respecto a su vida más íntima.