Rocío Carrasco convierte a su tía Gloria en una peligrosa villana: "Era el control absoluto"

Ha llegado a Mitele Plus, plataforma de pago de Mediaset España, el segundo capítulo de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. Un nuevo episodio que apenas ha contado con promoción por parte de cadena y que, al menos por el momento, no podrá verse en abierto tal y como explicó Telecinco en un comunicado.

En la entrega publicada este viernes, la protagonista continúa haciendo un repaso a la vida profesional y sentimental de su madre Rocío Jurado, centrándose especialmente en la (para ella) idílica relación con su padre Pedro Carrasco mientras lanza pullas contra Raquel Mosquera y José Ortega Cano, a los que quiere restar importancia en la vida de estos.

El origen del conflicto de Amador y Gloria

El capitulo comienza explicando el origen del conflicto que según Rocío han mantenido durante años sus tíos Amador y Gloria Mohedano. El hermano de Rocío Jurado estaba comprometido con Luisa, amiga de Gloria, y poco antes de celebrarse la boda comenzó una relación con Rosa Benito: "Rosa no es santo de la devoción de Gloria desde el principio. Se tiran bastante tiempo sin hablarse. Realmente la relación de ellos nunca ha sido una relación idílica. Cuando se han unido todos es a partir de que muere mi madre".

Se ceba especialmente contra su tía Gloria a la que acusa de "pesetera" y de quedarse dinero que no le correspondía: "Mi madre compra campo en su tierra y lo pone en manos de mi tío Manolín. Mi madre habilita una cuenta donde están ella y mi tío. Él tenía chequera de esa cuenta. Entonces Gloria metía las narices y metía mierda contra Manolín. Llegaba Gloria y le decía a mi tío que por orden de mi madre le diese un cheque un blanco, ¿para qué era ese dinero? Todavía no se sabe. ¿Lo recibía Rocío Jurado? No se sabe", dice Rocío Carrasco con sorna.

Recuerda especialmente un episodio ocurrido tras la boda de su primo Antonio, hijo de Gloria Mohedano: "Mi madre le da a Gloria 200.000 pesetas de regalo de boda para su hijo. Al cabo de un tiempo lo llama mi madre y le dice: 'Niño, no me has llamado ni siquiera para decirme si te ha gustado el regalo o prefieres otra cosa'. Mi primo le dice: 'Rocío, no tengo ningún regalo tuyo’. Gloria jamás le dio ese dinero a Antonio".

Gloria, la villana de la familia

Pese a que asegura que tiene buenos recuerdos de niña junto a su tía Gloria, dice que fue consciente de "sus verdaderas intenciones" cuando creció: "De Gloria tengo recuerdos muy buenos, tengo recuerdos de ella a mi lado cuando estaba enferma. Luego con 44 años he llegado a pensar, que viendo como se ha desarrollado todo, que nada de lo que se hizo se hizo de corazón. Y que nada de lo que se hizo, se hacia de manera desinteresada. Que ninguna atención fue gratuita. Que al final, tú cuida de mi hija y tú te aseguras un sitio de veraneo a gastos pagados (…) a mi forma de entender el amor y el cariño y el querer, mi tía nunca me ha querido. Al final lo que creía que era mi gente, mi sangre, se me ha desmoronado. Viendo como se posicionan en el lado más contrario de tu vida y el que más daño te ha hecho y te sigue haciendo de tu vida", confiesa, volviendo a hacer referencia al posicionamiento de los últimos años de los Mohedano junto a Antonio David Flores.

También habla sobre la supuesta influencia que Gloria ejercía sobre la carrera artística de su madre, una presión que según Manolo Sánchez, representante de Rocío Jurado, llegó a ser obsesiva: "Tenía un problema y Rocío llamaba a Gloria. Todo se lo consultaba a ella. La consulta era obligada". "Y si mi tía no tenía la razón, la tenía. A todo le veía un pero. No le gustaba nada. Gloria era el control más absoluto", añade Rocío.

Pedro Carrasco "no aguantaba a los Mohedano"

A Amador en cambio, lo califica como un hombre "de follones", al que Pedro Carrasco estaba cansado de ayudar: "Lo sacó de varios marrones", dice Jimmy Giménez-Arnau en el documental. "Pedro no aguantaba a los Mohedano, donde estaba el matrimonio, allí estaban ellos", añade el colaborador.

Rocío da más detalles sobre esta guerra familiar: "Mi madre se casó con el hombre, no con el campeón del mundo. Y mi padre se casó con mi madre, no con sus hermanos. Él lo que no quería era estar rodeado de gente las 24 horas del día. Nunca estaban solos. Estaba harto de Gloria y Amador y de la influencia que tenían en la convivencia. Mi madre antepuso a sus hermanos a mi padre. Él se vio ninguneado por los hermano de mi madre. Él no tenía ni voz ni voto. Por eso terminó el matrimonio".

Habla también del conflicto que hubo por un pozo durante el divorcio que a punto estuvo de romper la buena relación que mantuvo el matrimonio incluso después de la ruptura: "Mi padre no quería que ese pozo se lo quedase nadie que no se lo tenía que quedar. Yo no sabía que ese pozo existía por que está apartado de la finca de Los Naranjos. Él habría visto que alguien de la familia tenía mucho interés en ese pozo, más de que de Amador, de Gloria. Y de ahí el conflicto con mi madre, aunque lo consiguieron solucionar".

Concluye el capítulo con Rocío teorizando sobre cómo habría su vida de no haberse producido el divorcio de sus padres: "Si hubiesen estado solo, todo eso se habría solventado. Mi madre no lo supo hacer (...) Mi madre se murió enamorada de Pedro Carrasco y Pedro Carrasco de Rocío Jurado. A mi no me lo dijo, pero hay gente a la que se lo dijeron. Yo puedo tener una idealización por el hecho de ser hija de los dos, pero ya no es solo eso, ellos se lo manifestaron a otras personas". Una versión que confirma el hermano de Pedro Carrasco y su mujer: "Murió enamorado de Rocío". También lo afirma su amigo Giménez-Arnau: "Amó a Rocío hasta el final mucho más que a su segunda mujer (Raquel Mosquera). Inconmensurablemente más".