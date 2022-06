Gloria Camila, más enamorada que nunca, prefiere no contestar a su hermana

El municipio de Ronda se convirtió este viernes en el epicentro de la moda en nuestra país con un espectacular desfile sobre el Puente Nuevo sobre el tajo gracias al primer certamen de la Vértigo Fashion Bridge. Un esperado evento en el que la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha ejercido de madrina mostrando algunas de sus propuestas.

Una de las invitadas estrella fue Gloria Camila que llegó acompañada por su novio David García con el que mantiene una magnífica relación. El profesor de inglés tiene muy claro que quiere estar fuera de los focos y de los medios de comunicación. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado me comentó que lo quiere es vivir tranquila rodeada de los que la quieren, de su familia y prefiere no hacer comentario de todo lo que está ocurriendo con la memoria de su madre y prefiere no hablar de su hermana Rocío.

Ella en cambio prefiere volcarse en su padre, al que adora y del que no se separa. Además, está muy pendiente del futuro del programa en el que colabora, Ya son las ocho, donde se siente muy arropada. Un trabajo que le apasiona pero sin olvidar sus estudios del mundo de la moda. Además, la hija de Rocío Jurado está viviendo desde hace un tiempo muy feliz con la persona que comparte su vida.

Carlos Pérez Gimeno y Gloria Camila