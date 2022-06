Jedet renuncia al pregón del Orgullo tras ser linchada por criticar la ley Trans de Irene Montero

La actriz transexual Jedet emitió un comunicado el pasado domingo por la noche en el que anunció su decisión de suspender su aparición en el pregón del Orgullo de Granada programado para el 1 de julio. Esto se debe a la gran cantidad de críticas e insultos que recibió tras la emisión de su entrevista en el programa Las uñas (Atresmedia), donde hablaba de las diferencias entre las mujeres transexuales y las mujeres biológicas y ponía en duda la ley Trans de Irene Montero.

"Dado el acoso al que se ha visto sometida Jedet en redes durante las últimas horas, decidimos suspender su aparición para dar el pregón en la manifestación del Orgullo de Granada. Agradecemos al Ayuntamiento la confianza depositada en ella", reza el mensaje publicado en Instagram.

"[Las mujeres] tenemos una unión porque nos discriminan pero luego hay diferencias reales. Yo no soy lo mismo que tú y no pasa nada", dijo a la entrevistadora. "No sabrás nunca las cosas por las que yo he pasado, como echarme a llorar porque me miraba al espejo y veía una barba, y yo no voy a vivir nunca cosas que tú vives. En algunas cosas hay que ir de la mano y en otras, cada una tiene su lucha", aseguró. "Vamos a dejar de luchar por querer ser iguales, que no lo somos, y vamos a luchar por los derechos que todavía no tenemos. Que nos están matando por ser mujeres trans", se quejó.

En cuanto a la ley Trans, como se conoce a la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, la actriz de Veneno asegura que "hay puntos en los que a las personas trans nos hacen daño". "Claro que necesitamos una ley Trans, pero aquí me vienen cuatro tontos de mierda, me vienen los del colorcito este [morado] y me vienen de hiper modernos y de lo que no se da cuenta mi colectivo es que los están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos. Irene Montero lo único que quiere es ponerse el pin de progre e ir de guay, de moderna e inclusiva y lo que está haciendo a mi colectivo es una putada".

Tanto Jedet como la entrevistadora Sindy Takanashi apuntan a que la ministra de Igualdad debería haberse sentado como personas trans para redactar la ley, incluso con aquellos que discrepen con ella. "¿Tiene a alguien que no sea un palmero?", se preguntó. "La ministra, que es la que tiene que velar por todas las mujeres, incluidas las trans, a mí no me ha ayudado en nada", denunció.