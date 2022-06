Lo que se sabe de la supuesta venta de Cantora por parte de Isabel Pantoja

Novedades en la familia Pantoja, ya que según el programa Viva la vida, Isabel Pantoja y Kiko Rivera estarían a punto de cerrar la venta de Cantora. Las negociaciones estarían tan avanzadas que incluso se habría firmado ya un contrato de arras previo a la ejecución de la operación, que podría ser inminente. Una negociación que no habría sido nada fácil por los obstáculos que el cantante habría puesto en todo momento pero que finalmente "habría llegado a buen puerto".

Sin embargo, un día después de saltar la noticia, ha sido desmentida por Kiko. "No sé nada, a mí no me ha llamado nadie", aseguró el Dj en El programa de Ana Rosa. La periodista Paloma García-Pelayo explicó que, de realizarse una posible venta, el hijo de Isabel Pantoja debería estar al corriente: "Madre e hijo comparten la finca casi a la mitad, es imposible vender Cantora sin su autorización".

Poco tiempo después, también se pronunció Irene Rosales. "No sé dónde ha salido eso", comentó muy extrañada, confirmando las palabras de su marido y dejando claro que nada sabe de la supuesta venta de Cantora ni de la posible venta por parte de Isabel Pantoja de su ático de Fuengirola.

A pesar de todo, se habla de que estos desmentidos obedecen a una decisión de la familia de cerrar filas para proteger la operación por el contrato de confidencialidad que habría incluido el próximo dueño de la finca.

Sobre este tema se habló en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde Beatriz Cortázar aseguró que, a pesar de las versiones contradictorias que se manejan, "el destino de Cantora tiene que ser su venta". "El precio lo marca el mercado, no el precio que uno quiera", añadió la colaboradora haciendo hincapié en la delicada situación económica por la que estaría pasando la tonadillera. "Es verdad que ahora Isabel está haciendo caja. Está pagando deudas y a la vuelta de verano tiene cinco conciertos en Estados Unidos (...) Si encima vende Cantora y tiene conciertos por allá, estará más tiempo por allá que por acá".

Tras su etapa de enorme éxito en Latinoamérica, Pantoja asiste satisfecha a un ansiado revulsivo, al menos sobre los escenarios. Ya de vuelta en España tras un baño de masas que ciertamente necesitaba, en lo anímico y lo profesional, la tonadillera se dispone a atar cabos sueltos con el dinero obtenido.

Según Paloma García Pelayo, Pantoja habría llegado a un "acuerdo con un empresario que le dejó dinero para pagar las deudas de la casa de Marbella", en concreto una cantidad que ascendería a los 100.000 euros con este empresario. Un pago que llega "después de la denuncia que le hizo el empresario que le prestó dinero para pagar el IVA de la casa de Marbella. Este verano se celebraba la primera vista pero finalmente ha llegado a un acuerdo y le ha pagado 100.000 euros. Es la primera vez que sabemos que paga una de sus deudas", contó Pelayo.

Su reaparición en nuestro país será el próximo 8 de julio gracias a la gala Mr Gay2022, que tendrá lugar en la Plaza de España de Madrid. Los directores del certamen, Juan Martín Boll y Nano García, harán entrega del premio especial del certamen a la cantante que este año cumple 50 años encima de los escenarios, "por su apoyo al colectivo y por ser una de las artistas más divas y seguidas" por el mundo LGTBI.

"La tonadillera no solo recibirá el premio por su trayectoria y cercanía con el colectivo LGTBI, sino que está previsto una gran sorpresa", señaló la organización dejando en el aire una posible actuación de la cantante.