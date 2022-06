Alaska y Mario desmienten con humor su separación

Hace unos días saltó a las redes un rumor totalmente falso, sobre la separación de Alaska y Mario Vaquerizo. Me he puesto en contacto con Alaska y no salía de su asombro con gran sentido del humor. "No entiendo de donde salen esas mentiras, eso es de alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de esas cosas. Estamos igual de bien que siempre, y se nos puede ver todo el día juntos. Ahora estoy en casa de mi madre, pasando a tarde. Dentro de unos días es el cumpleaños de Mario y como siempre nos reuniremos toda la familia, haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas que fue el mío". Así me lo contó.

Al decirle que las causas de la supuesta separación, era que Mario se había perdido varios días, la carcajada de Alaska fue tremenda. "Pero sí estamos todo el día juntos, como te acabo de decir. Tenemos un montón de conciertos, un verano que no vamos a parar afortunadamente. Menos mal que hay periodistas que hacen bien su trabajo que es ir a la fuente preguntar y así dar la información veraz. Es mucho mejor tomarse estas cosas con humor". De esta manera lo desmintió.

Un gusto que sigan juntos porque son unas personas fuera de serie y unos magníficos amigos.

Mario, Carlos y Alaska