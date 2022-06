Localizan a Ana María Aldón tras varios días desaparecida

Preocupación en el entorno de Ana María Aldón después de que abandonase hace unos días el domicilio que comparte con José Ortega Cano y no acudiese este fin de semana a su puesto de trabajo en el programa Viva la vida. La diseñadora habría decidido retirarse durante unos días en compañía de su hijo José María después de que su marido entrase en directo en Ya son las Ocho para pedir a ella y a su hija Gloria Camila que dejasen de hablar de él en los platós de televisión. Según el entorno cercano a la pareja, esto desencadenó en una monumental bronca entre el matrimonio y en una crisis nerviosa en Ana María.

Después de varios días desaparecida, el programa Sálvame logró dar con ella en el ático que el matrimonio posee en Costa Ballena, entre las localidades de Chipiona y Rota: "Lleva aquí desde el miércoles", explico el reportero José Antonio León. Las cámaras del programa de Telecinco consiguieron grabar unas imágenes de Aldón cuando salió a hacer la compra pese a que ella intenta esquivar a la prensa para no ser captada.

Según el reportero de Telecinco, la familia de Ana María está muy preocupada ya que no es la primera vez que sufre este tipo de crisis nerviosa, incluso ella misma ha reconocido que sufrió depresión durante muchos años de su vida: "No la han visto tan mal nunca", dijo. "No quieren que esté sola". Según ha contado la diseñadora a gente de su confianza, siente en que en su casa "no tiene su lugar": "Ese lugar dentro de la familia de la que ella siempre ha soltado pildorazos (…) Parece que esta última llamada ha sido el estacazo definitivo y el entorno está muy preocupado por ella".

Otra de las que podría empeorar aún más la guerra familiar es la hija de Ana María, Gema Aldón, que este miércoles podría ser protagonista de alguna portada de revista: "Os adelanto que, aunque ella no hace exclusiva este miércoles, sí lo hace su hija Gema".