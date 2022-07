La situación familiar de José Ortega Cano se ha vuelto insostenible debido a las continuas desavenencias de su mujer Ana María Aldón y su hija Gloria Camila. Desde hace unas semanas ambas no han dejado de cruzar acusaciones contra la otra en los distintos programas donde colaboran, una cruenta guerra que terminó con la diseñadora abandonando el domicilio familiar junto a su hijo pequeño y trasladándose unos días a Cádiz para desconectar. Esta semana se aseguró que el torero había logrado reunir a su esposa y a su hija en una comida en la que se habrían marcado una serie de directrices para intentar mejorar la convivencia entre ambas. Una de ella sería que Ana María cambiase de representante, ya que a Gloria no le estaba gustando la deriva profesional de la mujer de su padre.

Una información "falsa", según el propio José Ortega Cano, que este martes entró en directo en Sálvame para desmentir todo lo que se está diciendo: "Mienten como bellacos", dijo, refiriéndose a los colaboradores del programa y en concreto a Kiko Hernández. "Ni Gloria ni Ana han estado en mi casa. Nada más que decirles, que han mentido en eso", dijo el diestro con la voz temblorosa y cansado de que se mienta.

"Ya estoy cansado, de que ustedes están continuamente hablando. ¡Ya estoy harto! Voy a poner todos los abogados que sean necesarios para todos los que están en mi contra de esta manera y sin ningún motivo. Yo no hablo mal de nadie. Muchas gracias", aseguró a gritos haciendo referencia a los continuos ataques que recibe por parte de los programas de La fábrica de la tele (Sálvame, Socialité).

Terelu Campos, que presentaba el programa sustituyendo a Adela González, trató de calmar al diestro y le pidió que escuchase sus palabras: "Me da pena que nos llamemos de usted", dijo a Ortega, con el que durante años tuvo una buena relación de amistad. "¿Cómo quieres que te llame? Venga, hombre, estáis haciendo escarnio con mi vida. No aguanto más. Y escucha una cosa. Todo esto lo que me da es fuerza y energía para luchar contra quién sea, ¿vale? Nada más. Adiós". Acto seguido, colgó el teléfono.

Ante la imposibilidad de la presentadora de contestar a Ortega, esta no dudó en dirigirse a cámara y mandar un mensaje sobre su situación familiar: "Ni este programa ni ninguno en los que hemos planteado la situación de Ana María tenemos ningún miedo, porque nosotros no hemos hecho una exclusiva hablando de su familia, José Ortega Cano (...) Si aquí se ha hablado de un problema entre su hija Gloria y su mujer es porque tanto su hija Gloria como su mujer lo han hablado en los platós de televisión y en las revistas del corazón. Porque ambas desgraciadamente han manifestado la situación que no es la más agradable para usted, José Ortega Cano, estar en medio de su mujer y su hija será de todo menos fácil", continuó Terelu.

Concluyó recordando que Gloria Camila dio declaraciones para otro programa de Mediaset, en este caso para Ya son las ocho, por lo que no entiende sus críticas a Sálvame y a la productora: "Esta casa (Mediaset) que usted dice que le estamos amargando la vida, trabajan su hija y su mujer. Así que arréglenlo todo ustedes en casa José Ortega Cano, porque así evitará que en los programas se hable de usted y de su familia".