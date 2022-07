Kiko Matamoros, en shock al ver su cambio físico en 'Supervivientes': "Estoy asustado"

Kiko Matamoros ha vuelto a Madrid tras su paso por Supervivientes, un reality que le ha supuesto un tremendo esfuerzo físico y mental y del que ha salido airoso, a pesar de no haber quedado entre los finalistas. El colaborador de 65 años acudió al plató de Supervivientes: Tierra de nadie, donde además de reencontrarse con Marta López Álamo y ajustar cuentas pendientes con compañeros en Honduras, habló de su espectacular cambio físico.

El programa emitió el vídeo de la reacción de Kiko mirándose por primera vez al espejo después de varios meses comiendo lo mínimo y realizando duras pruebas físicas. "Madre mía de mi vida. Si parezco Gandhi", dijo mirándose al espejo con cara de sorpresa. "La cara no me ha quedado mal pero... ¡Cómo estoy! Me he consumido totalmente" aseguró, todavía en shock.

Acostumbrado a unos brazos tonificados y con los bíceps marcados, Kiko se asustó al ver en lo que se han quedado. "Hasta los brazos se me han descolgado. Se me salen las clavículas, no tengo hombro... Estoy asustado". Kiko ha perdido estos meses 19,9 kg: "Así estaba que no tenía fuerzas. No sabía que podía adelgazar tanto ni verme tan delgado", añadió.

Poco a poco Kiko se vuelve a adaptar a la normalidad y ha pasado su primera noche con Marta después de su paso por Honduras. La pareja salió de su casa y lo hizo con la mejor de las sonrisas. El concursante asegura que está "muy bien" y que no ha echado tanto de menos la cama, sino la presencia de Marta: "No exactamente, la compañía". En cuanto a cómo ha sido el reencuentro, la modelo desveló con una felicidad extrema en su rostro que: "Muy bonito, muy especial, maravilloso".

¿Qué opina de las críticas a Marta por su defensa en el plató? Matamoros ha dejado claro que "la gente tiene que hablar" siempre y que los argumentos que se han dado "no tienen ningún fundamento y es absurdo". Sobre las palabras de Makoke con las que aseguró que su exmarido le transmitía ternura en las pruebas, contestó con indiferencia: "Qué bien, qué emoción".