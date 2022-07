Rosario Mohedano habla gratis para Diez Minutos en una entrevista realizada por Daniel Carande en la que deja clara su postura sobre todo lo que está ocurriendo con su familia. Chayo, callada durante años, se pronuncia por fin sobre el quilombo (si nos atenemos a la definición argentina) que ha organizado su prima Rocío.

"Nadie se merece cómo están exponiendo una realidad que no existe. Hay una ley mordaza total en la que si estás en contra de lo que ellos dicen, llegan a pedir tu despido, eso está pasando en ciertos programas", asegura. Su marido lleva denunciada a la Fábrica de la Tele una década.

A la pregunta de si cree que han utilizado a su prima, responde tajante: "Lo que sé es que desde siempre una de las cosas que más me unía a mi prima era acabar con La Fábrica de la Tele". De hecho explica que Rocío Carrasco "hasta me mandaba jurisprudencias y documentos para poder demandar". "Ella sabe lo que pienso, porque no me lo callo". Y recuerda que ya conoce el famoso museo recientemente inaugurado en honor de su tía: "He ido unas ocho veces y no han cambiado absolutamente nada, mi padre trabajó en él durante años".

Olga Moreno inicia su primer verano de soltera

Semana ha optado por mostrar en su portada una imagen de Olga Moreno luciendo tipazo en las playas de Véjer de la Frontera. La sevillana se ha dado un chapuzón en la playa de El Palmar vistiendo un bikini naranja que le sienta estupendamente. Dice la revista que está disfrutando de su primer verano de soltera y que está preparada para pasar página. Pasamos la página y el que está disfrutando del verano es su ex, Antonio David, que una vez más se marca una exclusiva que intenta no parecerlo. Vemos al exguardia civil retozando en la playa con Marta Riesco. En el reportaje vemos risas, abrazos, mordiscos, confidencias, saltos acuáticos tipo Dirty Dancing e incluso un tú me das cremita en una secuencia fotográfica realizada en la costa de Granada, en la que pasaron una jornada playera de lo más divertida. Aunque las comparaciones son odiosas, hay que decir que Marta Riesco pierde puntos en bikini respecto a la imagen que proyecta Olga.

La princesa Leonor se nos hace mayor

Hola repite personaje por segunda semana consecutiva en su portada y hay que alabarle el gusto: Leonor vende. Nuestra heredera es nuestra principal marca y nos gusta verla, y más todavía vestida de gala. Por eso la publicación ha elegido un primer plano de la princesa que crea un efecto de portada antigua. El moño Grace Kelly, es color azul bebé del vestido y el escote Bardot hacen el resto.

La revista (todas lo hacen), se rinden también al papel ejercido por su madre, la reina Letizia, durante la reciente cumbre de la OTAN en Madrid.

La infanta Cristina renueva su imagen

Semana habla en su portada de "la nueva Cristina" y asegura que la infanta se ha retocado la cara, aunque después no aporta más detalles al respecto. Sólo nos recuerda que Cristina se ha quitado la verruga que tenía entre la nariz y la boca y que le hacía parecerse un poco a la actriz Emma Thompson en la película "La niñera mágica".

Hola, siempre más institucional, habla de "verruga alunarada". Esta revista además destaca que lo que la infanta todavía no se ha quitado es su alianza de casada.

Urdangarín y Armentia superan una crisis

Publica Hola imágenes exclusivas de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia en la playa de Erretegía, en Bidart, el mismo escenario en el que el exduque y su ya exmujer, la infanta Cristina, disfrutaron del verano en el pasado. Pero lo jugoso de la información es que Hola asegura que Ainhoa e Iñaki acaban de superar una crisis que ha hecho que no les veamos juntos durante los dos últimos meses. Hola destaca de hecho que en su jornada playera el deportista y su novia evitaron los gestos de complicidad y las muestras de cariño.

El motivo de su alejamiento se debe, según Hola, a que "han ido muy rápido y han tenido que recolocar muchas cosas". Y "aunque no han roto, sí habrían estado distanciados en un intento de continuar encajando sus diferentes vidas y circunstancias familiares".

Irene Rosales arremete contra Isabel Pantoja y Chabelita

Paquirrín, que cada mes o mes y medio concede una entrevista a Lecturas para criticar a su familia, es sustituido en esta ocasión por su mujer. Irene Rosales habla en exclusiva para la publicación, aunque los titulares son exactamente los mismos. "Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko" o "Isa me ha atacado para herir a su hermano" son solo un ejemplo.

Irene Rosales no va a perdonar a su suegra. De hecho dice que "no hay esperanza para la reconciliación". La culpa de todos los males de su marido, que se siente "decepcionado, engañado y manipulado por su madre". Y data sus problemas 38 años atrás. Los mismos que tiene. Asegura además que no se siente rival de su cuñada Chabelita, pero deja caer que la utiliza para herir a su marido. "Si me meto para mediar salgo escaldada". "No me ha llamado nunca cuando he tenido algún tipo de problema".

Y deja clarísimo además que no piensa perdonarle a Isabel Pantoja que no tenga trato con sus nietas. "Igual que tienes un momento para subirte a un escenario, lo tienes para descolgar un teléfono".

Gloria Camila y Michu liman asperezas

Después de muchos desencuentros públicos y seguramente privados, parece que Gloria Camila y Michu han decidido acercar posturas y llevarse bien. Vemos en Lecturas a las dos paseando por Madrid, ciudad a la que viajó Michu para visitar a José Fernando. En las imágenes vemos a Gloria Camila derretida con su sobrina, una niña a la que siempre ha confesado adorar. El padre de la criatura tendrá que permanecer otro año más ingresado en el Centro San Juan de Dios por orden judicial.

En la página siguiente somos testigos de otro de los acercamientos de la semana: la visita que Gloria K hizo a la casa de su padre y en la que se habría reunido con Ana María Aldón.

Isabel y Mario, juntos en Ibiza

Hola, la revista definida por Tamara Falcó como "su álbum familiar", publica las imágenes exclusivas que demuestran que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa siguen siendo pareja. Hace siete días, Semana cuestionaba la relación basándose en que el escritor vivía en su piso de soltero, si es que alguna vez lo fue.

En una docena de fotografías vemos a Preysler y al premio Nobel llegando al aeropuerto de Ibiza cargados de maletas para asistir a una reunión en memoria de su amiga Gisela Rich. El propio Vargas Llosa ha hablado con la publicación: "Desmiento categóricamente que Isabel y yo vivamos separados. No hay crisis ni nada. Es totalmente falso".

Semana también publica fotos del escritor durante su paseo tempranero por las inmediaciones de la casa familiar. Según la revista, Vargas Llosa se dejó ver en la casa el jueves, un día después de que ellos publicasen que vivían separados.

Ana Rosa se pega su primera baño

Diez Minutos lleva a portada una imagen de Ana Rosa Quintana en bikini que ha sido cuestionada en las redes sociales porque la muestra tal cual está. Como una mujer que acaba de finalizar un duro tratamiento contra el cáncer, con todo lo que conlleva, tanto para el físico como para la mente. Sin embargo las fotos también pueden servir para normalizar una realidad que cada día afecta a más mujeres.

Las imágenes han sido tomadas en Ibiza. La periodista ha viajado a la isla para disfrutar de unos días de descanso junto a su marido, Juan Muñoz, que además se ha afeitado la cabeza y que se muestra en todo momento pendiente de ella.

Norma Duval y Matthias Kühn, juntos de nuevo

Hola publica en exclusiva la secuencia fotográfica que confirma que Norma Duval ha retomado su relación con Matthias Kühn, del que se separó oficialmente a través de esta misma publicación hace cinco meses. En las imágenes vemos a la pareja a bordo del fabuloso yate que posee el alemán. El empresario y la vedette toman el sol, almuerzan fruta o leen el periódico sobre la cubierta e incluso Norma se pega un chapuzón demostrando que el que tuvo retuvo. Y más ella.

Hola destaca que no es la primera crisis que viven. Al parecer, hace siete años ya superaron otra separación.

Cóctel de noticias

La Baronesa Thyssen se estrena como empresaria hotelera. Según Hola, Carmen Cervera inaugura este verano un hotel boutique en primera línea de playa en Ságaró, muy cerca de su residencia de la Costa Brava. Se llama The Pink Elephant y ella misma está supervisando las obras de remodelación.

Georgina se refugia en su familia. Lecturas publica varias fotos de la influencer y de Cristiano Ronaldo en la cubierta de su barco, con el que han surcado aguas ibicencas estos días. Sin embargo la revista destaca que la jacetana ha ofrecido una imagen muy distinta a la que muestra en redes: triste y cabizbaja, tras el duro golpe de la pérdida de uno de sus mellizos.

Sara Carbonero y Nacho Taboada, juntos de concierto. Imágenes exclusivas de Hola en las que vemos a la periodista disfrutando del recital de su novio, en el que además tuvo la oportunidad de compartir pista con los padres del chico.

Yolanda Font y Antonio Miguel Carmona bautizan a su hija Micaela. El exministro aparece en Hola durante la celebración, a la que acudieron amigas de la pareja como Genoveva Casanova y Cristina Yanes.

Una italiana de 41 años sustituye a Mar Flores en el corazón de Elías Sacal. Según Diez Minutos, se llama Roberta Ruiu, es divorciada, madre de dos hijos y excantante del grupo pop Lollipop.