Amaia Salamanca: "Rosauro y yo no tenemos planes de boda"

Amaia Salamanca, al igual que el pasado año, ha sido la elegida para amadrinar la presentación de las ultimas creaciones de la firma de gafas Sunglasses en Madrid. En su encuentro con los medios, comentó lo bien que está tanto a nivel personal, como profesional, y dejó muy claro, que a pesar de lo bien que está con y lo feliz que es con el padre de sus hijos, el empresario sevillano Rosauro Varo. " No tenemos planes de boda"- Así lo contó.

La pareja lleva 12 años juntos, y son padres de tres varones. "Ya estamos pensando en las vacaciones, nos iremos toda la familia, y a parte yo siempre hago un viaje con mis amigas, que lo pasamos muy bien. Los niños se quedan con su padre. Iremos unos días a Marbella".

En el terreno profesional, también está muy satisfecha." Acabo de terminar de rodar la segunda temporada de Bienvenidos al Edén, que está arrasando dentro y fuera de nuestras fronteras. A mí lo de triunfar fuera ya no me asusta, porque ese boom lo viví cuando protagonicé Sin tetas no hay paraíso. No me gusta verme en la pantalla, igual lo debería hacer para ver mis errores, pero reconozco que no lo hago, considero que el trabajo ya está hecho y no hay marcha atrás".

Amaia mantiene una buena relación con Concha Velasco, con la que trabajó en la serie de Gran Hotel ,y la preguntarle como estaba, dijo que tenía pendiente ir a visitarla, pero que se enviaban mensajes.