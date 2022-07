Rocío Carrasco debuta como drag mientras sus hijos tienen un emotivo reencuentro

La familia Mohedano atraviesa unos días muy complicados después de haber sido ignorados por Rocío Carrasco en la inauguración del Centro de Interpretación Rocío Jurado en Chipiona por el que tanto lucharon Amador y Gloria Mohedano. Más grave aún fue el desprecio por parte del alcalde del municipio Luis Mario Aparcero, quién no invitó siquiera a los otros hijos de la artista, Gloria Camila y José Fernando, sumándose así a la corriente fucsia tan de moda entre las personas que rodean a la hija de ‘la más grande’. Menos aún recibieron invitación los nietos de la protagonista, Rocío y David Flores, que esta semana se reencontraban después de varios días separados.

Rocío Flores abandonó durante unos días Málaga para disfrutar del verano junto a su novio y sus amigos. Días en los que ha estado separada de su hermano David, con el que mantiene una magnífica relación tal y como demuestran siempre que tienen ocasión. Por su parte, David ha disfrutado de unas jornadas de descanso junto a su hermana Lola y Olga Moreno en Cádiz, tal y como publicó este miércoles la revista Semana.

Este miércoles los hermanos volvieron a verse y se fundieron en un gran abrazo que pudimos ver a través de las redes sociales. Como no podía ser de otra forma, la hija de Antonio David Flores dejó patente lo especial que es su hermano para ella: "Tesoro", escribió junto a la foto.

Mientras los hermanos derrochaban amor, su madre Rocío Carrasco debutaba este miércoles como drag queen en la tercera gala del Sálvame Mediafest, esta semana dedicada al Orgullo LGBT. Con el nombre de Rocío Tarrastro (homenajeando a la mítica frase que pronunció hace unos años su tía Rosa Benito) interpretó la canción Sobreviviré de Mónica Naranjo, que también versionó su madre Rocío Jurado.

Con unas alas a sus espaldas simulando un fénix, de nuevo haciendo referencia a su empoderamiento y su supervivencia, la hija de Rocío Jurado volvió a conseguir la puntuación más alta del público, pero no consiguió la victoria por la baja puntuación del jurado. "Me gustaría dar las gracias porque he disfrutado como una niña pequeña en un parque de atracciones", dijo Rocío, que aún no está preparada para ver a sus hijos.