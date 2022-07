Isabel Pantoja, pletórica en el Orgullo Gay de Madrid: "Soy una más de ustedes"

Llamativas palabras las que ha pronunciado este viernes Isabel Pantoja durante la celebración de la gala Míster Gay 2022 en la ha recibido un premio a toda su carrera. Una reaparición sobre los escenarios de nuestro país que recuerda a la protagonizó María del Monte hace unas semanas en el orgullo de Sevilla donde presentó oficialmente a su pareja, con la que lleva más de 20 años de relación. Frente a las cientos de personas congregadas en la plaza de España de Madrid, la tonadillera ha confesado sentirse una más del colectivo LGTB: "Vuestro orgullo es mi orgullo. Soy una más de ustedes".

Pese a que muchos han querido ver en sus palabras una confesión, lo cierto es que Pantoja se ha limitado a apoyar al colectivo y a agradecer el apoyo que le han brindado durante todos los años de su profesión: "Sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí no estaría de pie (…) Os agradezco de corazón a este colectivo que llevo en mi alma. Gracias a ustedes hemos podido ser artistas, de las grandes, que no se olvidan. Y no se olvidan es por ustedes, porque lo dais todo y nosotros necesitamos a esta colectivo maravilloso que es el LGBT".

Isabel Pantoja: "Yo soy una más de ustedes" pic.twitter.com/F3Za2TRZSh — Diego 🍉 (@diegobferrandez) July 8, 2022

Sonriente y visiblemente recuperada tras el fallecimiento de su madre doña Ana y unos días después de la dura entrevista que ofreció este miércoles su nuera Irene Rosales, Isabel ha interactuado con el público que ha recibido a la diva completamente enfervorecido y coreando: "¡Ay, ay ay! ¡Pantoja es lo que hay!". Pese a que estaba previsto que interpretase dos temas, "Se me enamora el alma" y "Enamórate", finalmente se animó e interpretó algunos de sus éxitos a capella junto al público.