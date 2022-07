Kiko Matamoros amenaza a Mercedes Milá: "Podría contar muchas cosas"

Kiko Matamoros ya está de regreso en España después de su controvertido paso por Supervivientes 2022 donde ha perdido más de 20 kilos. El concursante volvió este viernes el Deluxe después de sobrevivir durante más de 70 días en Honduras con la intención de ajustar cuentas con sus compañeros de programa que más críticos han sido con su paso por el reality. Una experiencia extrema que, tal y como aseguró Matamoros, le ha dejado secuelas físicas y psicológicas como la imposibilidad de dormir sobre una cama o dificultad para comer.

Una de las anécdotas más llamativas la contó el propio Kiko durante la entrevista en el Deluxe, donde confesó que ha llegado a orinarse encima de una alfombra de su casa pensando que estaba en la orilla de la playa: "Me levanté durante la noche y me puse a orinar en la alfombra. Me aviso Marta y me di cuenta que estaba orinando en la alfombra. En la isla me levantaba y daba unos pasos y lo hacía en la orilla y hasta que no me avisó no caí que estaba en mi casa", narró.

Para Matamoros, lo más complicado de su aventura en Honduras ha sido el aislamiento informativo y no saber nada de sus hijos y su novia. En cuanto a cómo lleva su proceso de desintoxicación de "conservantes y aditivos", como él denomina a la cocaína, el superviviente aseguró que, aunque y inició el tratamiento de recuperación antes del concurso, actualmente está más motivado y pondrá todo de su parte para conseguirlo: "El médico me dijo que tenía la mucosa de la nariz completamente blanca y que el siguiente paso era la necrosis".

También aprovechó para contestar a la carta que Mercedes Milá le dedicó en sus redes sociales en la que hacía un retrato muy duro del colaborador en su papel como superviviente llegando a pedir su salida del reality. "Es su opinión, la respeto, es una profesional contrastada del medio. Yo también podría contar cosas de ella que a lo mejor modificaban la imagen que la gente tiene de ella. La defensa es un derecho legítimo", se defendió el entrevistado, con el consejo de Jorge Javier de "no ir por ahí". "Pública ha sido su trayectoria y pública ha sido la mía, ella puede decir lo que le dé la gana y yo podría tener el derecho a contestarle y no lo voy a hacer", añadió Matamoros.