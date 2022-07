El maquillador de Isabel Pantoja revela la verdad tras su discurso en el Orgullo

Uno de los momentos clave de la fiesta del Orgullo Gay en Madrid han sido las palabras de Isabel Pantoja, que aseguró ante una multitud ser "una más de ustedes". Tras la salida del armario de María del Monte, antaño íntima amiga de la tonadillera, muchos han interpretado las palabras de Pantoja como una revelación sobre su sexualidad. Pero, para algunos allegados, nada más lejos de la realidad.

Su maquillador Alberto Dugarte ha declarado en redes sociales que no hay salida del armario alguna de Isabel Pantoja, que cantó "Enamórate" y "Se me enamora el alma" el pasado viernes en Madrid.

"Me parece ridículo que de un mensaje de apoyo, comprensión y amor a un colectivo... "yo soy uno de vosotros, o esta bandera también es Mía!" se interprete que una persona salga del armario. Señores, ya no es necesario salir del armario, ya bastante difícil es vivir para tener que dar explicaciones a todo el mundo. Yo no veo sexo, yo veo personas, seres humanos, sin raza, sin sexo... No me interesa, solo me interesa que seas buena persona, con buena energía y con amor que dar. ¡Amémonos unos a otros!", escribió Alberto, negando por tanto que Isabel Pantoja se haya declarado gay durante su ambiguo discurso.

Una recuperada Isabel Pantoja, ajena por fin a las discusiones provocadas por su hijo Kiko Rivera y preparando nuevo disco flamenco, aseguró el viernes que "sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí no estaría de pie (…) Os agradezco de corazón a este colectivo que llevo en mi alma. Gracias a ustedes hemos podido ser artistas, de las grandes, que no se olvidan. Y no se olvidan es por ustedes, porque lo dais todo y nosotros necesitamos a esta colectivo maravilloso que es el LGBT".

Unas palabras a las que su hijo Kiko Rivera, a quien mueve una conocida animadversión hacia su madre y el resto de su familia, apenas ha podido reaccionar.