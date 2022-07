Kiko Hernández desvela el lado oscuro de la gran boda de Kike Calleja y Raquel Abad

El colaborador Kike Calleja y Raquel Abad celebraron una sonada boda a la que asistió gran parte de sus amigos y compañeros de Sálvame como Kiko Hernández, Terelu Campos -ex de Calleja- y Carmen Borrego. Una boda tan esperada que Lecturas ha adelantado su número de esta semana del miércoles, día habitual, al lunes.

Una boda que tuvo lugar en la finca El Jaral de la Mira, en El Escorial, ante 195 invitados, informa la revista. Todo salió bien en una ceremonia que tuvo lugar el viernes 8 de julio después de cinco años de relación.

Pero no todo fueron buenos sentimientos en la boda, a la que asistieron no pocos famosos del mundo del espectáculo.

Kiko Hernández, que asistió al día siguiente al 25 aniversario del Bingo Las Vegas, habló para Europa Press de la boda de Kike Calleja, y lo hizo con cierto desinterés.

"No, no, que yo recuerde no, pero yo me fui pronto, con el segundo plato. Las disputas vienen ya con las copas, con la estación de la amistad, cuanto te quiero hijo de puta mira lo que le hiciste", dijo con ironía.

En cuanto a cómo fue compartir enlace con las Campos, nos confiesa que: "La Potota -en referencia a Carmen Borrego- me dijo que me quería mucho, que me amaba. Y le digo: como a Fidel Albiac, y me dijo: ‘igual'.

Por último, y abundando aún más en las heridas abiertas, aseguró también que Terelu estuvo "más fría conmigo y Alejandra, no me saludó", dijo sobre madre e hija.

Una boda, la de Kike Calleja, que comienza cuando el juicio por revelación de secretos y cohecho denominado operación Deluxe, que afecta especialmente a Calleja -imputado por su relación con el confidente policial del programa- que podría convertir esta exclusiva en la última de Calleja antes de la peor etapa profesional de su vida.