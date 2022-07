Begoña Villacís: "Me siguen confundiendo con Meghan Markle"

Un año más Begoña Villacís asistió a los premios que cada año otorga la revista ELLE GOURMET, en el marco incomparable de los jardines de la embajada de Italia. La Vicealcaldesa de Madrid, lució un color de piel envidiable. "Tengo la suerte de no quemarme con el sol, y enseguida me pongo morena, es más como sabes que no es la primera vez que me confunden con Megan Markle, coincidí en Málaga con el equipo de Obama, y me preguntaron sí era, y les dije obviamente que no, que además era española, y se sorprendieron tanto que insistieron y me volvieron a preguntar sí era descendiente". Así lo contó con sentido del humor.

Ya está pensando en vacaciones y poder descansar unos días. " No he hecho muchos planes por falta de tiempo, pero me iré con las niñas por España". Al preguntarle por el momento político que se está viviendo, su respuesta no pudo ser más clara. "Lo veo con mucha preocupación porque es muy difícil para las familias españolas porque tenemos un problema con la economía, y otro con Sánchez y esto me hace pensar qué tiempos aquellos en el que el PSOE solo estropeaba la economía, porque ahora, está estropeando todo, no tiene ningún límite, y las declaraciones que hizo hace 2 días delante del Rey, declarando país al País Vasco y a Cataluña, fue una auténtica vergüenza. Es una falta de escrúpulos de ética y de moral todo lo que ha ocurrido con todo lo referente a miguel Ángel Blanco, que necesidad hay que haga ese tipo de cosas, y ahora que vaya a pactar la ley de Memoria Democrática con Bildu. Sánchez piensa que todas estas atrocidades no le van a pasar factura". Así lo describió.

Dejando a un lado la política, al preguntarle como estaba su corazón supo salir airosa por la tangente: "Está muy bien, corro 8 kilómetros diarios, y está fenomenal".

Coincidió con Cristina Pedroche y se sorprendió al verla: "En persona eres todavía más joven". Le comentó.