Desmontan la relación de Nacho Palau y su nueva pareja: "Duermen en habitaciones separadas"

Hace unos días durante el puente de las emociones de Supervivientes, donde los concursantes se sinceran sobre aspectos de su vida que quieren cambiar a su vuelta a España, descubrimos uno de los secretos mejor guardados de Nacho Palau. El escultor desveló, después de varias semanas participando en el reality, que comparte su vida con otro hombre desde hace más de un año: "El amor para mí ahora mismo es una palabra que significa Cristian. Una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel".

Por el momento son pocos los detalles que se conocen sobre la identidad de la nueva ilusión de Nacho Palau: se llama Cristian, trabajaba en el mundo de la música, llevan juntos dos años, uno viviendo juntos y se conocieron en una fiesta de una amiga en común con Miguel Bosé en el año 2013: "Se llama Cristian y está con mi madre y con mis hijos. Se lo merece, lo echo de menos cada día que he estado aquí. He salido del armario en televisión. Llevamos dos años, uno viviendo juntos y otro desde que retomamos el contacto. Nos conocimos en una fiesta de una amiga en común en 2013. Él trabajaba en la música, pero ahora se dedica solo a mí y estamos esperando para poder montar algo juntos", dijo sobre sus planes de futuro.

Sin embargo esta semana Kiko Matamoros, que durante semanas ha convivido con Nacho Palau en Honduras, ha arrojado algo de luz de en este asunto asegurando que la relación entre el escultor y su nueva pareja "no es tan idílica" como nos quiere hacer creer: "Viven en la misma casa pero duermen en habitaciones separadas", aseguró este lunes en Tierra de Nadie. "Hay un tema que ha condicionado la relación de los dos y, bueno, o lo contará Nacho cuando salga o lo contará Cristian o lo contarán los dos de la mano en alguna exclusiva", dijo sin querer profundizar en el tema.

Según Matamoros, los hijos de Nacho "han condicionado clarísimamente" cómo viven ellos la relación "para no crear falsas expectativas" porque les confesó "cómo era esa relación: " Lo quiere muchísimo, pero yo creo que no tiene como muy claro que Cristian vaya a ser el definitivo. Creo que están como en fase de conocerse", añadió frente al sobrino de Palau que también se encontraba en plató y que prefirió no pronunciarse.